Gutach Aus dem Gasthaus "Linde" wird künftig das "Hotel im Gutachtal"

Dass es so schnell gehen werde, damit hatte Eckert nicht gerechnet. "Ich bin aber sehr froh, dass in die ›Linde‹ nach so kurzer Zeit des Stillstands wieder Leben einkehrt", sagt er gestern im Telefongespräch mit dem SchwaBo. Er freut sich auf die künftigen Besitzer, die voraussichtlich im April des kommenden Jahrs die Linde wieder öffnen werden.

Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der erfahrenen Hoteliersfamilie Phillips war laut Eckert am Montagabend unterzeichnet worden.

Und die neuen Besitzer freuen sich auf ihr künftiges Zuhause. "Wir suchen schon seit gut zwei Jahren, das war ein reiner Zufall, dass wir auf Gutach gestoßen sind", erzählt Marc Phillipps im Gespräch mit dem SchwaBo. Die Familie Phillipps betreiben seit Jahren ein Landgasthaus mit Hotel in der Lüneburger Heide. "Aber wir wollten wieder zurück in die Heimat", so Marc Phillipps. Er stammt aus Bietigheim, seine Großmutter aus Villingen-Schwenningen und der Großvater aus Dornhan bei Sulz am Neckar.