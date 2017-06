Gutach Achtziger halten Einzug ins Museum

Das Hermann-Schilli-Haus wurde 1980 von Museumsgründer Hermann Schilli am Rande des Museumsareals als Wohn- und Archivgebäude errichtet. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen wird es als Ausstellungs- und Seminargebäude zukünftig für die Besucher barrierefrei zugänglich sein.

Die "Erweiterung nach innen" wird abgeschlossen

Damit schließt das Freilichtmuseum seine "Erweiterung nach innen", das heißt die Erschließung von neuen Räumen innerhalb des bestehenden Geländes, ab. Das Bauprojekt mit einem Kostenvolumen von über 400 000 Euro brutto ist die größte Investition des Vogtsbauernhofs seit dem Bau des Eingangsgebäudes im Jahr 2005 und vor der Erweiterung des Museumsgeländes ab 2018. Das Projekt wurde mit Mitteln des Regionalentwicklungsprogramms Leader gefördert.

Die Eröffnung der neuen Museumsattraktion wird am 2. Juli ab 11 Uhr gebührend gefeiert. Neben der Präsentation der Ausstellung und der neuen Räumlichkeiten durch den wissenschaftlichen Leiter Thomas Hafen und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Julia Lauer wird die Formation "PAN" verschiedene Titel von 1980 zum Besten geben. PAN ist eine dreiköpfige Band aus Zell am Harmersbach, die seit 2014 unter dem Namen "WohnzimmerAcoustic" in den Wohnzimmern der Region unterwegs ist. Um 14 Uhr lädt das Museumsteam die Besucher im neuen Seminarraum zu einem unterhaltsamen Quiz mit dem Titel "Was wissen wir über die 80-er Jahre?" ein. Beim Familienmitmachprogramm von 11 bis 16 Uhr können Kinder selbst ans Zeichenbrett treten und bei der Erstellung eines ganz persönlichen Traumhauses ihrer Kreativität freien Lauf lassen.