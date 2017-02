Fischerbach Jegliche Gegenwehr erfolglos

Fischerbach. Die zahlreichen jungen und jung gebliebenen Hästräger staunten nicht schlecht, als sie nach der gelungenen Befreiung der Grundschüler und des Nachwuchses der Kindertageseinrichtung "Wunderfitz" beim Sturm aufs Rathaus an dessen Tür ein Schild mit der Aufschrift entdeckten "Kein Zutritt für Waldstein-Hexen und Giftzwerge". Also polterten sie so lange gegen die massive Holztür und skandierten "Heraus, heraus, werfe doch mal den Schneider raus", bis dieser am Fenster seines Amtszimmers im Obergeschoss erschien und der Narrenschar zu verstehen gab, dass er absolut nicht gewillt sei, bereits nach dreimonatiger Amtszeit das Feld wieder zu räumen. "Der Fasend schieb ich einen Riegel vor, deshalb hab ich heute verschlossen extra das Rathaustor", ließ er von oben herab wissen. Doch das gute Zureden der beiden Zunftmeister Patrick Knupfer von den Waldstein-Hexen und Markus Matt von den Giftzwergen sowie ihr schaurig-schönes Gesangsduett auf die Melodie des alten Gitte-Gassenhauers ("Wir steh`n vorm Tor, vorm Tor, vorm Tor und er dahinter, wir hen dabei kleine Kinder, warum stellt er sich so an, obwohl Fasend doch so schön sein kann") hatte schließlich Erfolg: Der Schultes zeigte sich mit Schlüssel an der Rathaustür. Doch rausrücken wollte er diesen erst nach einem fairen Wettkampf – einem Tischtennis-Match.

Stark ge-hände-capt

Doch bevor die beiden Narrenchefs zum Schläger greifen konnten, band ihnen der Rathauschef mit einem zusammengefalteten Geschirrtuch die Hände zusammen. Damit stand bei diesem "fairen" sportlichen Kräftemessen der Sieger schon vor dem ersten Ballwechsel fest. Doch die Narren forderten Revanche, die ihnen gewährt wurde. Also prüften sie das Wissen des Bürgermeisters über die örtlichen Vereine, indem sie ihm folgende Rechenaufgabe stellten: Ziehe die Summe der Zahl der Gründungsmitglieder der Waldstein-Hexen sowie der Giftzwerge und die des Gründungsjahrs der Waldsteinhexen vom Gründungsjahr der Giftzwerge ab und nenne das Ergebnis (Lösung: 2007 - 12 - 7 - 1983 = 5).