Fischerbach Anruf wirft Fragen auf

Demnach soll die Vorstellung der Kandidaten am Freitag, 23. September, um 19 Uhr in der Brandenkopfhalle stattfinden. Jeder Bewerber erhält 15 Minuten Zeit, in denen er sich vorstellen kann, dann haben die Bürger zehn Minuten, in denen sie den Kandidaten Fragen stellen können. Schwarz schlug vor, dass alle drei einzeln zum und vom Rednerpult weg geführt werden, während die anderen in einem Raum auf ihren Auftritt warten.

Bevor alle Anwesenden für diesen vorgeschlagenen Ablauf stimmten, wollte Gemeinderätin und Ausschussmitglied Mechthilde Eisenmann eine Frage zu einem Anruf der Kommunalaufsicht stellen, die sie allerdings nicht ausformulierte. Armin Schwarz antwortete, dass er kraft Gesetzes als Bürgermeister dem Wahlausschuss vorstehen müsse. Warum er dann ergänzte, dass er als dessen Vorsitzender zwar der Neutralität verpflichtet sei, als Privatperson aber seine Meinung kund tun dürfe, klärte erst eine Anfrage des SchwaBos bei der Kommunalaufsicht.

Nachdem Schwarz für den SchwaBo telefonisch nicht zu erreichen war, bestätigte Herbert Lasch vom Kommunalamt Ortenaukreis, dass es den von Eisenmann erwähnten Anruf gegeben habe. Nach Rücksprache mit Armin Schwarz gab Lasch folgende Information weiter: Der Anruf stehe in Zusammenhang mit einem Personenkreis, der sich als Initiative trotz Schwarz’ Rücktritts für dessen Wiederwahl einsetzen wolle, so Lasch – auch ohne seine Kandidatur.

Nach Recherchen des SchwaBo ist das in Baden-Württemberg rechtlich möglich, wenn Wähler im ersten Wahlgang die Liste der Kandidaten in einer dafür vorgesehenen Freizeile handschriftlich um Schwarz’ Namen erweitern. Außerdem könnte er in einem zweiten Wahlgang, also wenn im ersten Durchlauf keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt, als weiterer Kandidat antreten.

"Es ging in dem Anruf darum, ob er trotz dieser Initiative Vorsitzender als Gemeindewahlausschusses fungieren kann", erklärte Lasch den Hintergrund des Telefonats. "Und ja, das kann er. Als Bürgermeister muss er kraft Gesetzes sogar dem Ausschuss vorsitzen. Er ist in dieser Funktion allerdings der totalen Neutralität verpflichtet, darf als Privatperson, als Bürger, aber Aussagen tätigen. Es muss nur offensichtlich sein, in welchem Zusammenhang sie getätigt wurden", sagte Lasch.