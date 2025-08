Sommersound in Villingen-Schwenningen, Sommernachtsshopping in Freudenstadt und einiges mehr - über das Wochenende war in der Region wieder so einiges geboten. Eine Auswahl.

Konzerte, Jubiläen, Einkaufsbummel: Über das Wochenende war für Groß und Klein viel geboten - leider verbunden mit reichlich Regen.

Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Tausende Musikfans kamen am Wochenende zum "Sommersound VS" nach Villingen-Schwenningen. Den Auftakt am Druckzentrum Südwest machte am Freitagabend bei strömendem Regen Sänger Rae Garvey. Am Samstag stand Schlagersänger Ben Zucker auf der Bühne beim Druckzentrum. Am Sonntag schließlich beendete Nena das dreitägige Festival.

Das 39. Brigachtaler Dorffest ist Geschichte. Trotz Regen ließen sich Akteure und Besucher nicht die Laune verderben.

Die zehnte Auflage des beliebten Eschach-Festivals lud zum Ferienstart in Niedereschach wieder mit einem vielfältigen Programm und wurde erneut zum Erfolg. Schon zum Auftakt am frühen Donnerstagabend – und das entgegen der Wetterprognose sogar bei bestem Wetter – strömten die Besucher in Scharen.

Die Feintechnikschule in Schwenningen feiert ihr 125-jähriges Bestehen. Beim Tag der offenen Tür standen die Abschlussarbeiten im Fokus – alles raffinierte Erfindungen.

Beim Donaueschinger Stadtlauf wurden 1017 Teilnehmer gezählt. Sie erreichten eine sportliche Summe von 11 000 Euro für die Nachsorgeklinik in Tannheim.

Bei bestem Festwetter – zumindest bis zum späten Nachmittag – feierte die Anglergesellschaft Villingen das 100-jährige Pachtjubiläum mit der Gemeinde Neudingen.

Gut, wenn man einen Plan B hat: Der Partnerschaftsverein Global feierte sein zehnjähriges Bestehen im Foyer der Sulzer Stadthalle – statt wie geplant am Neckarstrand auf dem Wöhrd. Open air ging am Freitag bei dem Regenwetter überhaupt nichts. Also wurde drinnen der Geburtstag mit einem französischen Abend gefeiert.

In der Turn- und Festhalle in Herrenzimmern feierte der Tennisclub Herrenzimmern am Wochenende seinen 40. Geburtstag.

Unter dem Wasserturm herrschte beim Ferienzauber Rottweil grandiose Partystimmung mit den „Palermo Pop Pistols“ und „Audio“. Auch die „Heimathelden“ sorgten für einen vollen Biergarten und beste Stimmung.

Die erste Bobbycar-Stadtmeisterschaft des FC Suebia Rottweil in Kooperation mit dem KiJu kam bei den Teilnehmern bestens an. Selbst das Regenwetter schreckte nicht ab.

Zu einem Feuerwerk der schönen Künste mutierte die Vernissage zur Ausstellung „Streben und Schweben“ am Samstagnachmittag in der ehemaligen Klosterkirche in Oberndorf.

Die Würste brutzelten auf dem Grill und auch die Getränke waren bereitgestellt als die Dirigentin der Boller Musikerinnen und Musiker den Taktstock hob. Damit gab sie den Startschuss für den Konzertmarsch „Sempre Unita“ mit dem der Musikverein Boll das letzte Serenadenkonzert dieser Saison nach dem Motto „Ein guter Schluss ziert alles“ auf dem Schuhmarktplatz einläutete.

Trübe Aussichten, lustiges Programm: Dodokay hatte am Freitag in Hechingen eine bemerkenswerte Abschiedsvorstellung seines aktuellen Tourprogramms. Sein Auftritt eröffnete das diesjährige Open-Air-Kino auf dem Gelände des Hechinger Hallen-Freibads.

Mit lustiger deutscher Schlagermusik haben Papi´s Pumpels ihre Gäste beim "Domäne Live Summer" in Hechingen unterhalten. Trotz des regnerischen Wetters kam im Hofbereich alsbald Stimmung auf und die wohlige Atmosphäre riss nicht ab.

Der Balinger Ortsteil Weilstetten hat am Wochenende sein Stadtteilfest anlässlich der Feierlichkeiten zu 50 Jahre Stadt Balingen ausgetragen. Die Besucher kamen trotz des schlechten Wetters.

Zweiter Abend des Albstädter Bandsommers: Auf dem Ebinger Bürgerturmplatz spielten bei Dauerregen Tobias Conzelmann & Band.

Trotz diverser Schauer und Kälte – das Sommernachtsshopping in Freudenstadt lockte wieder zahlreiche Besucher. Und die ließen sich die Laune nicht vermiesen.

Ein in sanftes Kerzenlicht getauchtes Tal, jede Menge origineller Motive und ein Höhenfeuerwerk als Abschluss – das erlebten tausende Besucher, die sich am Samstag trotz gelegentlicher Regenschauer zur Buhlbachtalbeleuchtung nach Baiersbronn aufgemacht hatten.

Auch die zweite Calwer Open-Air-Veranstaltung im Rahmen des Klostersommers in diesem Jahr war ein Volltreffer. Die Ankündigung eines besonderen Freitagabends voller Emotionen, italienischem Charme und mitreißenden Italo-Songs war dabei eher noch untertrieben.

Am Wochenende wurde das 50. Klosterfest in Bad Herrenalb gefeiert. Musik, Handwerk und kulinarische Genüsse boten ein buntes Programm für die ganze Familie.

Die erste Ausgabe des "Lahrer Seeleuchtens" war ein Erfolg. Trotz des sehr bescheidenen Wetters haben Tausende Besucher am Freitag- und Samstagabend das Event im Seepark genossen.

Dass beim Schwanauer Kultursommer auf Tradition gesetzt wird, zeigte sich beim Auftakt am Samstagabend: Unter dem Motto „Vier sind Schwanau – den Sommer in der Heimat genießen“ wurde die Veranstaltungsreihe wieder in Wittenweier gestartet.

Bei der Schopfheimer „Live Night“ herrschte am Samstagabend zwar keine „Druggete“ wie im Vorjahr. Dennoch konnten die Wirte mit dem Gästezuspruch zufrieden sein.

Das DRK-Sommerkonzert vor dem Wasserschloss in Schliengen mit dem Weinland-Duo kam bei den Besuchern sehr gut an.

Das Sengelewäldchen wird zur Sumpflandschaft? Den echten „Holzrock“-Fan kann das nicht erschüttern. Am Wochenende zog das linksautonome Festival in Schopfheim wieder Hunderte von Besuchern an.

Die Feuerwehr Zell im Wiesental hat zum ersten Mal ein Feuerlöscher-Training angeboten. 22 Bürger durften unter Anleitung vor der Feuerwache Flammen ersticken.

Das Streetkickers-Grundschulturnier hat im Grütt in Lörrach zahlreiche Grundschüler angelockt.

Alle zwei Jahre organisiert der Musikverein Efringen-Kirchen an der alten Waage einen Bayrischen Frühschoppen. Die Veranstaltung ist beliebt und wer konnte, erschien im feschen Dirndl oder in der Krachledernen mit kariertem Hemd.

In Weil am Rhein fand am Wochenende das 3-Länder-Stadt Festival statt. Headliner waren die aus Frankreich stammende Band Les Yeux d’la tête sowie Sänger Michael Schulte.