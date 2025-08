50 Jahre Stadt Balingen: Anfangs rebellisch, nun glücklich vereint – Weilstetten feiert

Weilstetten hat am Wochenende sein Stadtteilfest anlässlich der Feierlichkeiten zu 50 Jahre Stadt Balingen ausgetragen. Die Besucher kamen trotz des schlechten Wetters.

Bisher kamen die diversen Stadtteilfeste anlässlich von 50 Jahre Stadt Balingen wettermäßig sehr gut weg. Ausgerechnet die Weilstettener aber, die ihres im Rahmen des alljährlichen Göckelefestes mit Unterstützung aller Ortsvereine und der Verwaltung um Ortsvorsteher Wolfgang Schneider in diesem Jahr in größerem Stile als sonst rund um den Sportplatz feierten, mussten mit über weiten Strecken kühlen Temperaturen und Regen vorlieb nehmen.

„Feiern sie Weilstetten, sich selber und Balingen“, gab Balingens Bürgermeister Ermilio Verrengia den trotz der unwirtlichen Temperaturen zahlreich gekommenen Gäste mit auf den Weg. Zudem zitierte er den Musikverein mit dessen Worten in social Media, dass es „kein schlechtes Wetter, sondern nur ein schlecht organisiertes Fest gebe“, was dank des Musikvereins Weilstetten nicht eintraf.

Der Evangelische Kirchenchor trat auf. Foto: Breisinger

Seit dem 1. Januar 1975 gehört Weilstetten zu Balingen. Während in anderen Teilgemeinden der Zusammenschluss von Verwaltung und Bevölkerung befürwortet wurde, zeigten sich die Weilstettener rebellisch, wie es Balingens Bürgermeister Verrengia und Schneider in ihren Grußworten und Stadtarchivarin Nicole Scheletz in einem Vortrag zur Dorfgeschichte erläuterten.

Das war sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass die Weilstettener einen Verbund mit Frommern befürworteten, beziehungsweise durch das Zusammengehen 1936 von Weilheim und Weilstetten zu Weilstetten in der Historie schon einmal damit zu tun hatten.

„Der damalige Weilstettener Bürgermeister Hans Gomringer versuchte mit allen Mitteln die Fusion zu unterbinden, auch der Gemeinderat und die Bürger waren entschieden dagegen, es wurde dagegen demonstriert und Flugblätter verteilt und sogar ein Sarg durch den Ort getragen. Letzten Endes ordnete das Land Baden-Württemberg per Rechtsfolgebeschluss eine Zwangsfusion mit Balingen an“, erörterte Scheletz. „Das war Dramatik pur, aber die Gräben sind mittlerweile längst zugeschüttet“, so Verrengia.

Die Besucher im Zelt Foto: Breisinger

„Es ist gut so wie es ist. Viele Befürchtungen von damals haben sich nicht bewahrheitet. Wir sind stets ein eigener Ortsteil mit eigenen Gepflogenheiten und eigener Identität und einer lebendigen Vereinsgemenschaft geblieben, der eine eindrucksvolle bauliche Entwicklung gemacht hat“, meinte Ortsvorsteher Schneider.

„Die Gesamtstadt und Weilstetten haben sich in den Jahren fantastisch entwickelt“, so Verrengia. Der „gallische Gedanke“ in Weilstetten herrsche seiner Meinung weiterhin vor. „Gemeinsam ist viel möglich, bewahren Sie weiterhin Gutes und seien Sie offen für Neues“, gab Verrengia mit auf den Weg.

Die Veranstalter stellen ein breites Programm auf die Beine

Programmtechnisch legten sich alle Beteiligten mächtig ins Zeug. Bereits am Nachmittag fand eine Führung in der Weilstettener Kirche St. Dionysius mit Günther Meinhold statt. Mit dem Naturschutzwart der Ortgruppe Weilstetten des Schwäbischen Albvereins, Siegfried Geiger, wurde ein Streifzug in Form einer Exkursion durch die Artenvielfalt der Weilstettener Bäume unternommen.

Der evangelische Kirchenchor, die Musikvereine aus Heselwangen und Balingen sowie „Caro & Friends“ traten auf, der Treffpunkt „60plusminus“ stellte sich vor, und bei den Vereinen gab es ein Bärenkrankenhaus für verletzte Kuscheltiere (DRK Weilstetten), Glücksrad und Infostand (Evangelische Kirchengemeinde), Hüpfburg und Wasserspiele (Freiwillige Feuerwehr), Musikstationen (Musikverein), Kletterbaum (Obstbauverein), Kinderschminken (KiTa Lochenzwerge) und Turnverein Weilstetten (Bewegungsparcours) und der Kaninchenschau des Zuchtvereins Z433.