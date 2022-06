3 Die Kommunalpolitik steht bei der großen Runde im historischen Ratssaal in Rottweil im Mittelpunkt. Im Bild von links: Ingeborg Gekle-Maier (Grüne), Bürgermeister Christian Ruf, Michael Gerlich (FDP), Landrat Wolf-Rüdiger Michel, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Oberbürgermeister Ralf Broß, Günter Posselt (CDU), Hermann Breucha (FWV), Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, der stellvertretende Präsident des Städtetags Michael Makurath und Ralf Armleder (SPD+FFR) Foto: Graner Photodesign

"Die Entscheidung für Rottweil war die richtige Entscheidung", sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er dankt allen Bürgern für die große Gastfreundschaft – von der sich am Donnerstag auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann überzeugen kann.















Link kopiert

Rottweil - Steinmeier hat in den vergangenen Tagen in Rottweil das Bad in der Menge, den direkten Kontakt zu den Bürgern, sichtlich genossen. Die vielen Gespräche auf der Straße ließen den durchgetakteten Zeitplan mehrfach etwas in Verzögerung geraten. Am Donnerstag ist es dann Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dessen Gang durch die Fußgängerzone zum Alten Rathaus länger dauert als geplant. Auch er wird von vielen Rottweilern begrüßt und ins Gespräch verwickelt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Rottweil - hier geht es zu unserem Liveblog

Erfahrungen von der Basis

Im historischen Ratssaal der Stadt versammelt sich dann geballte Politikprominenz: Bundespräsident, Ministerpräsident, Regierungspräsidentin, Landrat, OB und Bürgermeister sitzen in der Runde. Im Fokus stehen aber Rottweiler Stadträte – und ihre konkreten Erfahrungen an der Basis.

Der Bundespräsident will wissen, wie die Kommunalpolitiker beispielsweise die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine erleben und wo der Schuh drückt. Er habe das Gefühl, die Euphorie und die Welle der Hilfsbereitschaft zu Beginn habe nachgelassen, meint Steinmeier. CDU-Fraktionsvorsitzender Günter Posselt berichtet von der großen Hilfsbereitschaft in Rottweil, aber eben auch davon, dass die Menschen damit an ihre Grenzen stoßen. Und die Bürokratie sorge auch für Frust. Hermann Breucha von den Freien Wählern erinnert an die großen Aufgaben, die nun in Schulen und Kindergärten zusätzlich zu bewältigen seien. Die Menschen, die bis zu uns in den Südwesten Deutschlands gekommen seien, würden nicht so schnell zurückkehren, so Breucha.

Prekäre Entwicklung in der Pflege

Ralf Armleder von SPD+FFR erfährt außerdem durch Kontakte im Berufsleben, dass russische Kollegen vom großen Engagement für die Ukraine-Flüchtlinge nicht immer begeistert seien. Dies müsse man mit Vorsicht beobachten. Ganz zu schweigen von der generellen prekären Entwicklung in der Pflege. Und für Ingeborg Gekle-Maier, Fraktionsvorsitzende der Grünen, entsteht mit Blick auf bezahlbaren Wohnraum eine Konkurrenzsituation, weil dieser ohnehin zu knapp sei. Ähnlich sei es bei der Kinderbetreuung. Hier seien die Kommunen bezüglich der Finanzierung an der Grenze der Belastbarkeit.

Kretschmann: Deutschland ist überbürokratisiert

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will zu schnelleren Lösungen kommen. Er ärgert sich, dass Menschen aus der Ukraine mit der entsprechenden Ausbildung gerne als Erzieher hier arbeiten würden, der "Amtsschimmel" dies aber verhindere. "Deutschland ist überbürokratisiert."

Die Signale von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Landrat Wolf-Rüdiger Michel an den Bundespräsidenten sind eindeutig: Ohne die vielen Ehrenamtlichen sei die Aufnahme der Flüchtlinge gar nicht zu bewältigen – ein stärkeres Engagement des Bundes sei erforderlich. Auch in Sachen Unterbringung und Finanzierung. "Bei der Registrierung der Flüchtlinge arbeiten wir vorsintflutlich", berichtet Schäfer. Die Technik funktioniere nicht. Landrat Michel hat zwar angesichts der generellen Engagements im Kreis durchaus Hoffnung, doch auch er hat leidvolle Erfahrung mit der PIC-Registrierung gemacht. Und laut Rottweils Bürgermeister Christian Ruf fehlen inzwischen sogar einfach Papierformulare. Die Bundesdruckerei komme nicht hinterher.

Ehrenamt muss gestärkt werden

"Die Situation könne sich weiter verschlechtern, mahnt auch der stellvertretende Präsident des Städtetags, Michael Makurath. Man müsse das Ehrenamt dringend stärken. "Sie haben Recht, das Ehrenamt kann nicht ersatzweise für den Staat handeln", erklärt Steinmeier.

Der Bundespräsident erkundigt sich: "Ist auch hier der Ton in der Gesellschaft rauer geworden? Oder ist hier heile Welt?" Man spüre das auch in Rottweil deutlich, bedauert Günter Posselt – nicht nur in der Kommunalpolitik. Umso schwieriger sei es, junge Menschen für ein Amt zu begeistern. Ingeborg Gekle-Maier wirbt aber dennoch: "Es macht einfach Spaß, mitzugestalten." Und in Sachen Bürgerbeteiligung habe Rottweil einen "Riesensatz" gemacht – eine Tatsache, die auch der Bundespräsident mehrfach würdigt. FDP-Fraktionsvorsitzender Michael Gerlich merkt allerdings an, dass sich durch Bürgerbeteiligung auch "alles in die Länge zieht". Auch davon können die Rottweiler tatsächlich ein Lied singen.

Stadt mit großem Selbstbewusstsein

Für Bundespräsident Steinmeier jedenfalls waren es "drei aufregende Tage" in Rottweil, wie er wenige Stunden vor der Abreise sagt. Es sei eine Stadt, die "mit großem Selbstbewusstsein für die Verbindung von Tradition und Moderne steht". Dazu gehöre die Narrenzunft ebenso wie der Testturm. Und dabei, so Steinmeier, sei ja allein schon die historische Innenstadt einen Besuch wert. Er wird es hoffentlich in die Welt hinaus tragen.

0