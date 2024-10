Trigema startet an diesem Dienstag die neue Werbekampagne mit Affe Charly. Bonita Grupp verrät unserer Redaktion, was sie sich davon erhofft.

Die Story auf Instagram ist vielsagend: Trigema-Chefin Bonita Grupp hat ein kurzes Video veröffentlicht, das auf die neue Werbekampagne mit Affe Charly hinweist.

Mit der Werbefigur - Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp hatte sie einst eingeführt - startet an diesem Dienstag ein Spot direkt vor der Tagesschau in der ARD.

Die Folge: Das Burladinger Unternehmen wird einmal mehr für Gesprächsstoff sorgen.

Die gesamte Familie Grupp ist in der Instagram-Story zu sehen. Die Kamera schwenkt vorbei an Bonita Grupp und Wolfgang Grupp junior, die Trigema zum Jahresbeginn übernommen haben.

Trigema- Affe Charly als KI-Version Foto: thjnk AG/Trigema

Auch Unternehmer Wolfgang Grupp und seine Frau Elisabeth Grupp, Gesellschafterin bei Trigema, sind zu sehen. Eingeblendet werden noch das heutige Datum, der 15.10.2024, sowie eine Uhrzeit: 19:59 Uhr.

Bonita Grupp: Auch auf Social Media wird er präsent sein

An diesem Dienstag wird es also so weit sein: Trigema-Affe Charly wird als KI-Version zurückkehren. „In unserer Kommunikation werden wir mit Launch des Spots mehr Fokus auf den Affen legen“, erklärt Bonita Grupp unserer Redaktion auf Anfrage.

Der Spot mit Influencer Charly erscheint demnach im Fernsehen und online. „Auch auf Social Media wird er präsent sein“, kündigt Grupp an. „Das Ganze wurde bei uns in enger Absprache zwischen unserer Geschäftsleitung und der Marketingabteilung umgesetzt.“

Was sich Trigema von der Werbung verspricht? „Wir erhoffen uns mehr Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit unserem textilen Produkt“, erläutert Bonita Grupp. Das bedeutet: Der Auftritt von Affe Charly an diesem Dienstag wird wohl nur der erste in einer ganzen Reihe sein.

Seit den 90ern ist Affe Charly im Trigema-Spot zu sehen

Schon von 1990 bis 1992 war Trigema zufolge eine erste Version des Spots samstags vor der ARD-Sportschau ausgestrahlt worden, später direkt vor der Tagesschau. Seit 1996 waren darin gemeinsam zu sehen: ein Trigema-Schimpanse und Wolfgang Grupp.

