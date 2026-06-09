Eigentlich sollte die Sanierung des Schwenninger Schulverbunds am Deutenberg längst fertig sein. Doch noch immer werden Schüler im Containerprovisorium unterrichtet. Warum?
Geduld ist in Sachen Sanierung schon lange beim Schulverbund am Deutenberg gefragt. Denn ehe es im Jahr 2021 überhaupt mit der lang herbeigesehnten Sanierung losgehen konnte, waren bereits mehrere Jahre vergangen, in denen die betroffenen Lehrer, Schüler und Eltern immer wieder auf die Notwendigkeit einer Erneuerung gepocht hatten.