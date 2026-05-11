Manuela Schwesig bei Caren Miosga: „Kanzler Merz hat die falsche Ansprache“

Die SPD-Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein zeigt sich im ARD-Talk äußerst loyal zu ihrer Partei und teilt dennoch heftig aus in Richtung Bundesregierung.
Schon rührend, wie es Caren Miosga in ihrem Talk am Sonntag in der ARD immer wieder probiert hat, aus der Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Manuela Schwesig (SPD), ein Jota von Kritik an den Sozialdemokraten herauszukitzeln: „Aber das war doch Ihre Parteispitze, das war doch eine SPD-Idee!“ fragte Miosga zur gefloppten 1000-Euro-Prämie, die Arbeitgeber zahlen könnten, die der Bundesrat aber gestoppt hat. Oder bei den Äußerungen von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), wonach es „keine Einwanderung ins unser Sozialsystem“ gebe, das sei doch „praktizierte Realitätsverweigerung“, sagte Miosga. „Wie will die SPD das verlorene Vertrauen zurück gewinnen“, das war der Titel der Sendung, und Manuela Schwesig blockte, wo sie konnte und wies jede Kritik an der SPD zurück. Kritisch äußerte sie sich nur über die gesamte Performance der Bundesregierung, allen voran über die von Kanzler Friedrich Merz (CDU).