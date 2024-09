Wolfgang Grupp ist ein gefragter Talkshowgast – an diesem Montagabend wird der Burladinger Unternehmer und Ex-Trigema-Chef in der ARD-Runde „Hart aber fair“ zu sehen sein.

Moderator Louis Klamroth lädt an diesem Montag wieder in seine Livesendung „Hart aber fair“. Dabei: Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, darunter Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp.

Thema des Abends in der ARD: Gerechtigkeit. In „Hart aber fair“ wird unter anderem diskutiert werden: „Sollen Reiche mehr bezahlen? Oder tun sie schon genug für unser Land?“

Wolfgang Grupp hat sich schon mehrfach zum Thema geäußert, betonte unter anderem, dass Wohlstand auf Leistung gründe, erklärte im Zusammenhang mit der Signa-Schieflage, dass er Verständnis habe, dass man auf Reichen herumhämmere.

Wolfgang Grupp in Talkshow zum Thema Gerechtigkeit

Eine Vermögenssteuer lehnt Grupp, der vor mehr als 30 Jahren die Wolfgang und Elisabeth Grupp Stiftung gegründet hat, indes ab.

Neben dem Burladinger Unternehmer, der Trigema mittlerweile an seine Kinder Wolfgang Grupp junior und Bonita Grupp abgegeben hat, sind in der ARD-Sendung zu Gast: die Politiker Johannes Vogel (FDP) und Jan Van Aken (Linke), Journalistin und Buchautorin Julia Friedrichs, Immobilienunternehmer Josef Rick und Nadine Metgenberg, Eventplanerin für Luxushochzeiten.

Sendetermin

„Hart aber fair“

zum Thema „Die Gerechtigkeits-Debatte: Können wir uns die Reichen noch leisten?“ läuft an diesem Montag ab 21 Uhr in der ARD. Abrufbar ist die Sendung im Anschluss auch in der Mediathek.