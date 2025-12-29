Das bewegte Königsfeld 2025: Hotel-Schließung, Großprojekte, Jubiläum – Bürgermeister blickt zurück

Die Basis gerät ins Wanken, das Geld wird knapp – auch in Königsfeld. Das betont Bürgermeister Fritz Link in seinem Rückblick auf 2025. Zahlreiche Themen bewegten die Gemeinde.
Zwischen großem Engagement und unvergesslichen Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen der Gesamtgemeinde Königsfeld und der „dunklen Schatten“ wirtschaftlicher und politischer Krisen blickt Bürgermeister Fritz Link auf das zu Ende gehende Jahr. In seinem Jahresrückblick legt er den Fokus auf die Projekte, die 2025 in der Gemeinde umgesetzt wurden.