Annullierte Flüge von Lufthansa, Eurowings und easyJet, lange Schlangen an den Check-in-Schaltern, Berge von Gepäck: Fluggäste werden schon jetzt auf eine harte Probe gestellt. Und im Sommer wird die Situation wohl nicht besser. Wobei: Einige Flughäfen sehen sich gut gerüstet. Alle Infos über die aktuelle Lage im Überblick.

Nach Corona droht Chaos an den Flughäfen

Die Reisebranche lebt nach den Corona-Wellen langsam wieder auf - obwohl weiterhin Maskenpflicht in Flugzeugen herrscht. Doch: Überall fehlt es an Personal, am Boden und in der Luft: bei der Passagierkontrolle, bei den Flugbegleitern, bei sämtlichen Dienstleistern. Seit Beginn der Corona-Krise hatten viele Unternehmen die Zahl ihrer Beschäftigten verringert. Viele sind in anderen Jobs untergekommen und nicht zu den Airlines und Flughäfen zurückgekehrt.

Lufthansa und Eurowings: Welche Flüge werden gestrichen?

Eine Reihe von Fluggesellschaften streicht Flüge, darunter Lufthansa und Eurowings. Schon jetzt ist klar: Lufthansa cancelt für Juli 900 Flüge innerhalb Deutschlands und Europas aus dem Flugplan. Vor allem sind Flüge am Freitag, Samstag und Sonntag betroffen. Bei der Kranich-Airline entspricht das einer Reduktion der Wochenend-Kapazität in Höhe von ca. fünf Prozent. Auch Eurowings streicht im Sommermonat Juli mehrere hundert Flüge – und hat bereits im Juni damit angefangen.

Wieso fielen schon im Juni so viele Flüge von Eurowings aus?

Am letzten Wochenende der Pfngstferien war es in Nordrhein-Westfalen an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln-Bonn nach spontanen Eurowings-Flugstreichungen besonders dramatisch. Ein Grund für die Absagen ist ein hoher Krankenstand in der Belegschaft der Airline. Man sei vom Anstieg der Corona-Infektionen nicht verschont geblieben, sagte eine Eurowings-Sprecherin. "Die überraschenden Abmeldungen überstiegen für kurze Zeit unsere vorgehaltenen Reserven, weshalb wir einige Flüge bedauerlicherweise nicht durchführen konnten." Eurowings bedauere die Unannehmlichkeiten und bemühe sich, "allen betroffenen Fluggästen schnellstmöglich eine alternative Lösung anzubieten und bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Ausgleichszahlung zu erbringen".

Am Dienstag wurde jeder neunte Eurowings-Start in Düsseldorf annulliert. In Stuttgart waren es lediglich vier Abflüge bzw. Ankünfte insgesamt, die gestrichen werden mussten. 48 Annullierungen bei Eurowings waren es am Dienstag (21. Juni) deutschlandweit. Am 22. Juni wird voraussichtlich 55 Mal ein Flug gecancelt, am 23. Juni 39 Mal, nur noch 25 sind es am 24. Juni, ehe am 25. Juni 35 Flugstreichungen geplant sind. Wie Eurowings den Sonntag plant, ist derzeit noch unklar.

Welche Flüge von Lufthansa und Eurowings fallen aus?

Welcher Zeitraum ist von den Flug-Streichungen betroffen? Bisher der Juli 2022

Bisher der Juli 2022 Welche Flüge sind betroffen? Flüge innerhalb Deutschlands und Europas

Flüge innerhalb Deutschlands und Europas Wie viele Flüge fallen aus? 900 bei Lufthansa, mehrere hundert bei Eurowings

Damit müssen Passagiere von Lufthansa und Eurowings rechnen

Lufthansa verspricht, Fluggäste bei Streichungen zumindest umgehend zu informieren. Umbuchungen auf andere Flüge von Lufthansa oder deren Tochter Eurowings seien möglich – falls denn Plätze verfügbar sind. Auch ein Ausweichen auf die Deutsche Bahn ist – laut Lufthansa – bei Inlandsflügen bis 48 Stunden vor dem eigentlichen Abflug möglich.

Eurowings bietet Umbuchungen, Flug-Gutscheine oder eine Erstattung an. Umbuchungen von Eurowings-Flügen auf Lufthansa-, Austrian- oder Swiss-Flüge sind wiederum grundsätzlich nicht möglich.

Eurowings und Lufthansa streichen Flüge: Fällt mein Flug aus? So können sich Passagiere informieren

Bei Eurowings geht das recht einfach – zumindest für die kommenden 72 Stunden. Für diesen Zeitraum listet die Airline sämtliche ausfallenden Flüge auf der Website von Eurowings auf. Selbst Verspätungen sind hier übersichtlich dargestellt.

Anders bei der Lufthansa. Die Lufthansa verspricht zwar, Betroffene per E-Mail oder Telefon über Flugstreichungen zu informieren, sofern Kontaktdaten aber nicht vollumfänglich vorliegen, muss der oder die Reisende den Flugstatus selbst auf der Website der Lufthansa überprüfen: Dort kann der aktuelle Status nur per Buchungscode abgerufen werde, wie ein Lufthansa-Sprecher unserer Redaktion sagte. Auch bei easyJet sind annullierte Flüge nur per Buchungscode sichtbar.

Eurowings- oder Lufthansa-Flug annulliert: Diese Rechte haben Passagiere

Entscheidend für Ansprüche auf eine pauschale Entschädigung ist, wann Fluggäste "über die Annullierung informiert wurden und ob die Fluggesellschaft ihnen einen Alternativflug mit Flugzeiten angeboten hat, die nur geringfügig von denen des annullierten Flugs abweichen", berichtet die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Zahlreiche Portale helfen bei der Berechnung möglicher Ansprüche – unter anderem die Flugärger-App der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Infos zu den Rechten als Fluggast gibt es auch auf der Website der Bundesregierung.

Ein Beispiel: Erfährt ein Reisender oder eine Reisende erst kurzfristig am Flughafen (oder weniger als sieben Tage vor Abflug) von der Stornierung zum Beispiel eines Fluges nach Wien und kann die Ankunft in Österreichs Hauptstadt trotz eventueller Umbuchung erst mit mehr als zweistündiger Verspätung erfolgen, dann ist eine Entschädigung aufgrund der geringen Distanz von 250 Euro möglich. Grundsätzlich gilt: Je früher man von veränderten Flugzeiten erfährt, desto größer sind die Unterschiede, die man zur ursprünglichen Flugzeit akzeptieren muss.

Fristen bei Annullierung Zeitpunkt der Benachrichtigung alternativer Abflug alternative Ankunft 7 bis 14 Tage vor Abflug max. 2 Stunden früher max. 4 Stunden später < als 7 Tage vor Abflug max. 1 Stunde früher max. 2 Stunden später

Personalmangel am Flughafen: Das sagen Experten zur Situation

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel, rechnete zuletzt vor, im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit fehle rund 20 Prozent Bodenpersonal. Selbst Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) warnte vor Personalengpässen in der Reise- und Verkehrsbranche in den Sommerferien.

Marija Linnhoff, Chefin des Verbands unabhängiger selbstständiger Reisebüros, wetterte: "Einen Plan B gibt es – wie gewohnt – erst dann, wenn die Uhr fünf nach zwölf schlägt. Das können wir nicht zulassen, und deshalb muss jetzt endlich gehandelt werden, im Interesse der Reisenden und der ganzen Branche."

So viel Bodenpersonal fehlt in den Sommerferien

Ob sich die Aussichten verbessern? Eher nicht! Verkehrsminister Wissing regte in "Bild am Sonntag" sogar eine "Jobinitiative zur Gewinnung von Fachkräften" an. Woher diese kommen sollen: unklar. Schon Ende Mai warnten die Betriebsräte der Flughäfen aus Deutschland und Österreich vor einem Systemkollaps. Nach ihrer Einschätzung fehlen der Gewerkschaft Verdi zufolge aktuell in Deutschland mehr als 5500 Beschäftigte, davon allein in Frankfurt und München etwa 3000.

Zumindest in Frankfurt am Main nimmt das Problem schon kuriose Ausmaße an: Flughafenbetreiber Fraport will wegen Personalengpässen sogar Mitarbeiter aus Verwaltung und selbst aus dem Vorstand zur Abfertigung am Flughafen einsetzen. Eine Sprecherin berichtete, dass beispielsweise Beschäftigte aus der Verwaltung die Ladecrew zum Flugzeug fahren könnten.

Personalmangel beim Sicherheitsdienst: Wartezeiten am Flughafen Stuttgart

Am Flughafen Stuttgart sind derzeit längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen möglich. Dennoch: Für die Sommerferien erwartet Pressesprecherin Beate Schleicher, dass es rundläuft. "Die Pfingstferien waren unser Probelauf – und da hat es mit deutlich mehr Verkehr sehr gut geklappt", sagte Schleicher unserer Redaktion. Selbst am stärksten Tag habe die Wartezeit an den Kontrollen bei 20 Minuten gelegen – ganz anders als zuletzt am Londoner Flughafen Gatwick und vor allem den NRW-Flughäfen in Köln-Bonn und Düsseldorf, wo die Airlines bereits bitten, dass Passagiere drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein sollen, um den Flug – wenn er denn fliegt – nicht zu verpassen. Schleicher: "Unabhängig davon kann es sein, dass die Passagiere im Sommer manchmal länger anstehen müssen – das war schon vor Corona so."

Wie sieht die Personalsituation am Stuttgarter Flughafen allgemein aus?

So mancher Mitarbeiter bei Tochterunternehmen, etwa in den Bereichen Check-in oder Gepäcktransport zum Flugzeug, hat sich Schleicher zufolge während der Corona-Pandemie umorientiert. Eine Einstellungsoffensive wurde gestartet. "Der weitaus größte Teil der 200 Stellen ist besetzt", berichtet die Sprecherin. Auch die Flughafen Stuttgart GmbH selbst suche parallel Fachkräfte, "weil wir klimaneutral werden wollen", wie Schleicher betont. Vom Kfz-Mechaniker bis zum Heizungsbauer, es würden zahlreiche Stellen besetzt.

Das erwartet der Stuttgarter Flughafen für die Sommerferien

Die Prognose fällt für den Betrieb am Flughafen nicht düster aus, im Gegenteil. "Mit Blickrichtung Sommer sind wir zuversichtlich", betont Schleicher. Auch die Fluggäste könnten "mithelfen, dass es flutscht".

Ihre Tipps: den Online-Check-in nutzen, alle Papiere bereithalten, die Vorgaben der einzelnen Airlines zum Handgepäck beachten, nach dem Check-in direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Und: "Zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein." Reisende mit einem Vielfliegerstatus haben zeitlich gegebenenfalls etwas mehr Puffer, da sie die "Priority-Lane" an den Sicherheitskontrollen nutzen können und zuvor bereits beispielsweise bei Eurowings oder Lufthansa priorisiert einchecken durften. Wichtig: Bei Charterflügen funktioniert das in der Regel nicht.

Passagieraufkommen am Flughafen Stuttgart

Im Moment liegen die Passagierzahlen am Stuttgarter Flughafen "bei 60 Prozent dessen, was wir im Jahr vor Corona hatten". Nach den Berechnungen des Flughafenverbandes ADV sind es zwar eher 50 Prozent. Unstrittig ist jedoch, dass das Kalenderjahr 2019 ein Rekordjahr gewesen ist (siehe Grafik). Daher sei die Passagierzahl von zuletzt im April 542.038 Passagieren bereits jetzt recht hoch einzuschätzen. "In den Spitzen sind die Terminals schon so voll, wie es vor Corona der Fall war." Die Tageshöhepunkte erreicht der Flughafen Stuttgart Schleicher zufolge zwischen 6 und 8 Uhr morgens und zwischen 16 und 17 Uhr nachmittags.

Flughafen Stuttgart: Welche Eurowings-Flüge am 22., 23., 24., und 25. Juni ausfallen

Diese Eurowings-Flüge, ursprünglich geplant mit Ankunft oder Abflug in Stuttgart, fallen am 22. Juni 2022 aus:

■ Stuttgart – Wien (EW 2758, 6:35 bis 7:55 Uhr)

■ Wien – Stuttgart (EW 2759, 8:40 bis 10 Uhr)

■ Stuttgart – Valencia (EW 2530, 7:55 bis 10:10 Uhr)

■ Valencia - Stuttgart (EW 2531, 10:55 bis 13:10 Uhr)

■ Stuttgart – Hamburg (EW 2040, 10:45 bis 12:05 Uhr)

■ Hamburg – Stuttgart (EW 2041, 12:45 bis 14:05 Uhr)

■ Stuttgart – Amsterdam (EW 2180, 13:50 bis 15:20 Uhr)

■ Amsterdam – Stuttgart (EW 2181, 16:05 bis 17:25 Uhr)

Diese Eurowings-Flüge, ursprünglich geplant mit Ankunft oder Abflug in Stuttgart, fallen am 23. Juni 2022 aus:

■ keine Flüge bekannt

Diese Eurowings-Flüge, ursprünglich geplant mit Ankunft oder Abflug in Stuttgart, fallen am 24. Juni 2022 aus:

■ Hamburg – Stuttgart (EW 7046, 6:25 bis 7:45 Uhr)

■ Stuttgart – Hamburg (EW 7047, 8:20 bis 9:40 Uhr)

Diese Eurowings-Flüge, ursprünglich geplant mit Ankunft oder Abflug in Stuttgart, fallen am 25. Juni 2022 aus:

■ Stuttgart – Bastia (EW 2434, 6:10 bis 7:35 Uhr)

■ Bastia – Stuttgart (EW 2435, 8:15 bis 9:35 Uhr)

■ Stuttgart – London-Heathrow (EW 2462, 7:35 bis 8:25 Uhr)

■ London-Heathrow – Stuttgart (EW 2463, 9:10 bis 11:50 Uhr)

■ Stuttgart – Barcelona (EW 2528, 10:05 bis 12 Uhr)

■ Barcelona – Stuttgart (EW 2529, 12:40 bis 14:45 Uhr)

■ Stuttgart – Lamezia Terme (EW 2852, 18:05 bis 20:15 Uhr)

■ Lamezia Terme – Stuttgart (EW 2853, 20:55 bis 23:05 Uhr)

Flughafen Stuttgart: Welche Lufthansa- und Swiss-Flüge am 22. ausfallen

Diese Lufthansa-Flüge, ursprünglich geplant mit Ankunft oder Abflug in Stuttgart, fallen am 22. Juni 2022 aus:

■ Stuttgart – Frankfurt (LH 127, 6 bis 6:55 Uhr)

■ Zürich – Stuttgart (LX 1168, 13:10 bis 13:55 Uhr)

■ Stuttgart – Zürich (LX 1169, 14:55 bis 15:40 Uhr)

■ München – Stuttgart (LH 2148, 16:45 bis 17:30 Uhr)

■ Stuttgart – München (LH 2149, 18:05 bis 18:50 Uhr)

Flüge ab Stuttgart Flughafen: Lufthansa und Eurowings

Ab dem Flughafen Stuttgart bietet Eurowings Flüge zu 93 Zielen an. Darunter innerdeutsche Verbindungen, beispielsweise nach Hamburg, Bremen, Dresden (ab November), Hannover, Sylt oder Berlin. Zudem werden Ziele in Frankreich, Großbritannien, Ägypten, Marokko, Niederlande, Albanien, Monenegro, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Georgien, Bulgarien, Spanien, Italien, Schweiz, Rumänien, Schweden, Serbien, Tunesien, Ungarn, Zypern, Türkei, Kosovo, Griechenland und Kroatien angeflogen. Die Lufthansa fliegt ab Stuttgart nach Frankfurt und München.

Flüge gestrichen: Wie sieht es am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden aus?

Da vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden Eurowings nur ein Ziel (Mallorca) anfliegt, gab es auch keine Flug-Annullierungen. Der Airport mit dem Kürzel FKB ist eher bekannt als Flughafen von Ryanair. Der Billigflieger will dort in diesem Jahr eine Millionen Passagiere befördern.

Lufthansa-Flug auch in Friedrichshafen und Memmingen annulliert?

Aufgrund der geringen Fluganzahl im gerade einmal zweistelligen Bereich ist die Lage in Friedrichshafen entspannt. Die Lufthansa streicht jedoch auch dort hin und wieder die Verbindung nach Frankfurt. So zum Beispiel LH 371 um 6:05 Uhr am Mittwoch (22. Juni). Für Memmingen (Allgäu) gilt das Ähnliche wie für Karlsruhe/Baden-Baden: Eurowings fliegt dort nur nach Mallorca, Lufthansa bedient den Airport gar nicht. Die Flüge von Ryanair oder WizzAir sind nicht betroffen.

