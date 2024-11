Villinger Spittelsänger: Spenden gehen an drei Hilfsprojekte

Mit seinen Liedern über die Fasnet und das Geschehen im Städtle hat Benne Sauter zusammen mit seinen Mitstreitern unzählige Menschen begeistert. Die Geschichte der legendären Band und manche Anekdote hat er im Buch „D’Villinger Spittelsänger: Ein Leben für die Musik“ festgehalten, das er zusammen mit einem ganzen Team an Mitstreitern vor einem Jahr herausbrachte.

Der letzte der legendären Villinger Band hat mit seinen Erinnerungen nicht nur vielen Lesern eine Freude bereitet, sondern jetzt passend zur Weihnachtszeit mit dem Erlös auch drei Hilfsprojekte in der Doppelstadt unterstützt.

Lesen Sie auch

4500 Euro sind zusammengekommen. Gemeinsam habe das Team entschieden, jeweils ein Drittel an die Aktion „Deine Weihnachtstüte“ von „VS ist bunt“, den Caritas Trommlerzug und den Verein Der bunte Kreis VS-Singen zu spenden, erklärte Michael Sauter.

Geld kommt an der richtigen Stelle an

Dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt, verdeutlichten die Vertreter der drei Initiativen. Zum fünften Mal packe „VS ist bunt“ in diesem Jahr eine Weihnachtstüte für bedürftige Familien aus dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis, erzählten Nicola Schurr und Axel Killmann. Längst sei es jedoch keine Tüte mehr, sondern ein ganzes Paket mit haltbaren Lebensmitteln, Süßigkeiten, Hygieneartikeln, Geschenken für Kinder und Gutscheinen, zudem ein Menü für die Festtage. Gut 100 Tüten hätten die Helfer im vergangenen Jahr mit 14 Fahrzeugen an Heiligabend ausgefahren, auch jetzt gebe es schon wieder viele Nachfragen von Menschen in Not. Mit dem Geld ergänze der Verein die eingegangenen Spenden und kaufe zudem frische Produkte ein.

Unsere Empfehlung für Sie Villingen-Schwenningen Caritas-Trommler hoffen auf Spenden Soziales: Damengymnastik Überauchen unterstützt Reparatur des maroden Holzaufbaus für Umzugswagen

Auch bei Beate Braun vom Trommlerzug ist die Freude groß, Uniformen für neue Musiker und Instrumente finanzieren zu können. Zusätzlich heiße es immer wieder, den von der Katzenmusik zur Verfügung gestellten Wagen auf Vordermann zu bringen. Welch wertvollen Beitrag die Gruppe zur Integration behinderter Menschen leiste, zeige sich jedes Jahr gerade an der Fasnet, bei der alle mit riesiger Begeisterung dabei seien und das tolle Gefühl hätten, dazuzugehören.

Jegliche Unterstützung könne auch der Bunte Kreis gebrauchen, der Familien mit Frühchen bei der Nachsorge zuhause zur Seite steht und durch die weiten Strecken im ländlichen Raum hohe Kosten tragen muss, schilderte Andrea Clup. Am Herzen liegen ihr zudem die zwei Gruppen für Geschwister von kranken Kindern, denen zumeist die ganze Aufmerksamkeit gilt. Ein Mal im Monat haben sie die Möglichkeit, bei Aktivitäten unbeschwerte Stunden mit Gleichaltrigen zu verbringen, die ähnliche Erfahrungen machen.

Es gibt übrigens noch wenige Restexemplare von Benne Sauters Buch samt Musik-CD. Es ist für 29,90 Euro beim Heimathafen in der Oberen Straße 2 in Villingen erhältlich.