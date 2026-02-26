Spardebatte in VS: Muss Galerie in Schwenningen um ihre Existenz bangen?

Steht die städtische Galerie in Schwenningen angesichts Finanznöte der Kommune auf der Kippe? Die CDU-Fraktion will der Einrichtung rund die Hälfte ihrer Betriebskosten kürzen.
Wo kann die Stadt noch sparen oder mehr Einnahmen erzielen? Das stand im Mittelpunkt der Diskussion auch im Verwaltungsausschuss am Mittwochabend im Rahmen der aktuellen Beratung über den Doppelhaushalt 2026/27. Dazu stellten Vertreter der Fraktionen verschiedene Anträge, die zunächst eingebracht, aber noch nicht beschlossen wurden.