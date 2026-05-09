Preisvergleich in der Region: Was kostet die Kugel? Hier gibt es das günstigste Eis

Die Eispreise haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert, doch in welchem Landkreis gibt es eigentlich das günstigste Eis? Wir haben nachgefragt.

Die steigenden Temperaturen geben bereits einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer – und dazu gehört für viele auch eine Kugel Eis. Die Preise in Eisdielen im Südwesten haben sich im vergangenen Jahrzehnt teilweise fast verdoppelt. Doch auch zwischen den Städten gibt es Unterschiede beim Preis pro Kugel. Aber wo gibt es eigentlich das günstigste Eis? Unsere Redaktion hat bei verschiedenen Eisdielen in Villingen-Schwenningen, Nagold, Calw, Freudenstadt, Horb, Balingen, und Rottweil nachgefragt und die Preise miteinander verglichen.

Um den günstigsten Eispreis im Städtevergleich zu ermitteln, wurden Eisdielen in einigen der einwohnerstärksten Städte des Verbreitungsgebiets angerufen.

Den günstigsten Durchschnittspreis für eine Kugel Eis findet man in Nagold. In den Eisdielen Punto Gelato und „Panorama“ kostet die Kugel zum Mitnehmen 1,60 Euro. Wer sein Eis direkt vor Ort genießen möchte, zahlt in der Eisdiele „Panorama“ 20 Cent mehr. Doch im Landkreis Calw findet sich im Vergleich der ausgewählten Städte neben dem günstigsten, auch der teuerste Durchschnittspreis pro Kugel.

Die höchsten Preise für eine Kugel Eis wurde in der Kreisstadt Calw festgestellt. Bis zu 2,30 Euro müssen Kunden hier für eine Kugel ausgeben. Nach Gesprächen mit dem Eiscafé Adria und der Euro-Pastaria liegt der Durchschnittspreis hier bei 2,10 Euro pro Kugel. Im Eiscafé Adria variiert der Preis zudem je nach Eissorte und Wahl der Waffel.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Am zweitgünstigsten im Städtevergleich ist wohl Villingen-Schwenningen. Bei der Auswahl zwischen mindestens sechs Eisdielen wurden für den Vergleich die Preise im Eis-Café Zampolli, im Eiscafé Cortina, im Eiscafé Dolce Vita und im Eiscafé Arlotti berücksichtigt. Daraus ergibt sich ein Durchschnittspreis von 1,70 Euro pro Kugel. Die übrigen Eisdielen waren telefonisch zuletzt nicht erreichbar. Der Preis bleibt dabei unabhängig davon gleich, ob das Eis im Becher oder in der Waffel serviert wird.

Landkreis Rottweil

Anschließend folgt die Stadt Rottweil. Hier kostet eine Kugel Eis zehn Cent mehr als in Villingen-Schwenningen. In Rottweil ist das Eiscafé Pinocchio mit seiner Außengastronomie eine Anlaufstelle für Einheimische und Touristen. In der Kreisstadt gibt es auch noch eine weitere Eisdiele: das Eiscafé Venezia. In beiden liegt der Preis bei 1,80 Euro pro Kugel.

Zollernalbkreis

Danach folgt die Stadt Balingen. Die Eisdiele Vivaldi servierte im vergangenen Oktober nach drei Jahrzehnten zum letzten Mal Eis – zum Bedauern vieler Balinger. Seither gibt es in Balingen nur noch zwei Eisdielen: das Eiscafé Belvedere und den Eissalon Venedig. Im Venedig zahlen Kunden 1,90 Euro und im Eiscafé Belvedere 1,80 Euro pro Kugel. Daraus ergibt sich ein Durchschnittspreis von 1,85 Euro.

Landkreis Freudenstadt

Das zweitteuerste Eis im Vergleich gibt es in Freudenstadt. Doch die Zwei-Euro-Marke wurde auch hier noch nicht geknackt. Dort kostet die Kugel im Schnitt fast zehn Cent mehr als in Balingen.

Auch hier gibt es an Eisdielen reichlich Auswahl. Durch die Eisdielen ViaVai Gelateria, Antica Gelateria Livia Soravia, Eiscafé/Pizzeria Limone und Dolomiti Eiscafé ergibt sich ein Durchschnittspreis von 1,94 Euro. Die ViaVai Gelateria weist dabei auf Preisunterschiede zwischen klassischen Sorten wie Vanille, Erdbeere oder Schokolade und ausgefalleneren Varianten wie Nutella hin.

Aufgrund der Einwohnerzahl ist noch eine weitere Stadt im Kreis Freudenstadt in die Wertung gefallen: die Stadt Horb. In der Speiseeis-Manufaktur Luigi Fradella in Horb liegt der Preis bei 1,80 Euro pro Kugel – damit fast 15 Cent weniger als in Freudenstadt. Die anderen Eisdielen in Horb wurden telefonisch nicht erreicht.

Der Vergleich zeigt: Nicht nur die Auswahl an Eissorten unterscheidet sich von Stadt zu Stadt, sondern auch die Preise. Zwei Euro pro Kugel sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Instandhaltungskosten und Herstellungskosten treiben den Eispreis in den verschiedenen Landkreisen in die Höhe – auch Energiepreise und Materialkosten werden teurer. Steigende Preise für eine Kugel Eis scheinen vielerorts zwar unvermeidbar - doch um eine süße Abkühlung in der lokalen Eisdiele zu bekommen, zahlt man auch gern mal ein paar Cent mehr. Wer trotzdem sparen will, weiß jetzt, in welchen Städten er das kann.