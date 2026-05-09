Preisvergleich in der Region: Was kostet die Kugel? Hier gibt es das günstigste Eis

Die Eispreise haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert, doch in welchem Landkreis gibt es eigentlich das günstigste Eis? Wir haben nachgefragt.
Die steigenden Temperaturen geben bereits einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer – und dazu gehört für viele auch eine Kugel Eis. Die Preise in Eisdielen im Südwesten haben sich im vergangenen Jahrzehnt teilweise fast verdoppelt. Doch auch zwischen den Städten gibt es Unterschiede beim Preis pro Kugel. Aber wo gibt es eigentlich das günstigste Eis? Unsere Redaktion hat bei verschiedenen Eisdielen in Villingen-Schwenningen, Nagold, Calw, Freudenstadt, Horb, Balingen, und Rottweil nachgefragt und die Preise miteinander verglichen.