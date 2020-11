Gastronomie in Schramberg Pandemie-Idee des "Punto Gelato" wird abgeschmettert

Doch nun liegt das Vorgehen auf Eis: Das Ordnungsamt hat das Ansinnen abgelehnt – mit dem Verweis auf mögliche Gefahren durch Lawinen und Schnee. Davide Pascon schüttelt mit dem Kopf. "Bei Bekannten in Stuttgart oder Nordrhein-Westfalen geht das auch mit einem Zelt vor dem Lokal", wundert er sich.

Gäste haben bereits eine Unterschriftenliste ausgefüllt, dass sie das zusätzliche Angebot befürworten. "Wenn es nach dem Winter irgendwelche Schäden am Pflaster gegeben hätte, hätten wir das natürlich bezahlt", sagt Pascon. Er möchte mit seinem Team für die Gäste da sein und habe vor der Übernahme des Eiscafés im Februar dieses Jahres renoviert und eine neue Einrichtung angeschafft.

"Wir verstehen die Sorgen, die unsere Gaststättenbetreiber aufgrund der Coronakrise haben und wollen allen in der Stadt gerne entgegenkommen", heißt es seitens der Stadtverwaltung. "Deshalb ist in der Wintersaison das Aufstellen von Heizpilzen und auch Sonnenschirmen, als Schutz vor leichtem bis mäßigem Regen ausdrücklich erlaubt."

Keine Genehmigung

Aus mehreren Gründen sei das Aufstellen eines Zelts nicht genehmigt worden. So müssten auch in dem geplanten acht auf vier Meter großen Zelt Abstände eingehalten werden. Zudem sei das Rauchen darin nicht gestattet.

"In Anbetracht der Kosten, die durch das Mieten entstehen, ist der Nutzen des Zeltes somit marginal", ist die Ansicht der Verwaltung. Dies sei so auch in einem Telefonat dem Getränkelieferanten, der vom Betreiber mit einem Anruf bei der Stadt beauftragt worden sei, mitgeteilt worden. Dieser hat die Argumentation umgehend verstanden.

Alle Gaststättenbetreiber, so Stadtsprecherin Susanne Gorgs-Mager, hätten die Möglichkeit, Heizpilze aufzustellen. Dies sei von der Stadt ausdrücklich für diese Wintersaison erlaubt worden. Zusätzlich schützten Sonnenschirme vor leichtem bis mäßigem Regen, was ein Sitzen im Freien auch bei nicht optimalem Wetter ermögliche. Ein weiterer Vorteil sei: Die Kunden könnten bei dieser Lösung auch rauchen. Es könnten so alle Tische, die auch im Corona-Sommer draußen gestanden seien, belegt und im Vergleich zum Zelt ein Vielfaches vom Umsatz generiert werden.

Ein Zelt, so die Stadt, müsse befestigt werden. Eine Befestigung im Bodenbelag sei jedoch nicht zulässig, ein spezieller Schwerlastboden ebenfalls entsprechend teuer.

Optisch sei eine Zeltlösung in der Fußgängerzone über einen längeren Zeitraum nicht sehr ansprechend und deshalb nicht erwünscht. So sei in der Abwägung festzustellen, dass die Installation eines Zelts in der Fußgängerzone weder für sinnvoll noch als wünschenswert erachtet werde.