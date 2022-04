1 Eisgenuss pur – im Kreis Rottweil locken viele Möglichkeiten. Foto: RitaE_pixabay

Wenn nach der langen Winterpause die Eisdielen wieder öffnen, dann kann man sich endlich auf den Sommer freuen. Für viele gehört der Genuss in der Eisdiele einfach dazu. Und jedes Jahr locken neben den Klassikern auch viele neue Sorten. Hier kommen unsere Eisdielen-Tipps für den Kreis Rottweil.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Ganz klar, dass auch im mitunter recht kühlen Landkreis Rottweil die Eisdielen ihren festen Platz in den Herzen der Fans des kalten Genusses haben. Zum Saisonstart und an heißen Tagen bilden sich gerne regelrechte Schlangen. Und jede Eisdiele hat so ihre ganz eigene Spezialität.

Eiscafé Rino Schramberg

Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man beim Eiscafé Rino in Schramberg von einer Kult-Eisdiele spricht. Rino Andreotta und seine Frau Piera verkauften ihr erstes Eis schon 1960 am Rathausplatz. Das Eiscafé Rino ist auch heute noch ein echter Familienbetrieb, mittlerweile an der Oberndorfer Straße angesiedelt. Mit Attillio Andreotta stehen seine Frau Ornella und Tochter Lia an der Eistheke. Und das Ehepaar Rigoni arbeitet bereits seit 17 Jahren im Betrieb. Die Eisbecher im "Rino" sind legendär. Und das Eis zum Mitnehmen für viele beim Gang durch die Stadt einfach Pflicht. Es gibt auch eine kleine Filiale in der Schramberger Fußgängerzone mit Außenbereich. Mehr als 4000 Follower auf Facebook zeugen von der Beliebtheit des Eiscafés.

Eiscafé Rino: Oberndorfer Straße 18, Schramberg, Öffnungszeiten Montag - Samstag: 10-22 Uhr, Sonntag 10.30-22 Uhr, Telefon 07422/77 02. Weitere Informationen hier.

Eiscafe Venezia Rottweil

Das Eiscafé Venezia bringt italienisches Flair in die untere Hauptstraße in Rottweil. Im Sommer lässt es sich dort draußen unter großen Palmen das selbst gemachte Eis genießen – mit Blick auf den Kapellenturm. Auch vor oder nach dem Besuch des Kinos gleich in der Nähe kehren viele gerne im "Venezia" ein. Vor einigen Jahren wurde die Eisdiele durch einen Umbau barrierefrei gemacht.

Eiscafé Venezia: Hauptstraße 53, Rottweil, Öffnungszeiten Donnerstag bis Dienstag, 11-19 Uhr. Telefon 0741/4 38 48. Weitere Informationen hier.

Eiscafé Pinocchio Rottweil

Mit vielen neuen Sorten überrascht auch das kleine aber feine Eiscafé Pinocchio in Rottweil jedes Jahr aufs Neue seine Gäste. In der Rottweiler Fußgängerzone ist das Eiscafé mit seiner Außengastronomie beliebte Anlaufstelle für Einheimische und Touristen – direkt in Sichtweite des Schwarzen Tors. Hier ist immer etwas los.

Eiscafé Pinocchio: Hauptstraße 37, Rottweil, Öffnungszeiten täglich von 11-21 Uhr, Telefon 0741/57167. Weitere Informationen hier.

Café Roma Sulz

Auch in Sulz locken leckere Eisspezialitäten. Das Café Roma in der Hauptstraße ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt für Fans des kalten Eisvergnügens. Aber natürlich kann man sich hier natürlich auch auf einen Kaffee treffen. Tische gibt es auch im Außenbereich.

Café Roma: Hauptstraße 10, Sulz am Neckar, Öffnungszeiten saisonal unterschiedlich, Telefon 07454/99 76 72. Weitere Infos hier.

Eiscafé Venezia Oberndorf

Wer sich eine Pause gönnen und sich von Eisspezialitäten verwöhnen lassen will, ist im Eiscafé Venezia richtig. Neben erfrischenden Eiskreationen gibt es auch sommerliche Getränke und mehr – ein "Stück Dolce Vita im Herzen Oberndorfs" verspricht das Team.

Eiscafé Venezia: Obertorplatz 1, Oberndorf, Öffnungszeiten täglich von 11-21 Uhr, Telefon 07423/8 10 98 77. Weitere Informationen hier.

Eiscafé Cortina Oberndorf

Das Eiscafé im ehemaligen Hotel Post ist relativ neu und wartet mit vielerlei Eisspezialitäten auf. 100 Sitzplätze steht bereit und auch eine kleine Terrasse gibt es.

Eiscafé Cortina: Hauptstraße 18, Oberndorf am Neckar, Öffnungszeiten saisonal unterschiedlich, Telefon 0151/50683501.

Punto Gelato Schramberg

Viele leckere Eissorten und einiges mehr warten im Punto Gelato auf die Gäste. Im Außenbereich in der Schramberger Fußgängerzone bietet die Eisdiele jede Menge Platz – ein beliebter Treffpunkt.

Punto Gelato: Hauptstraße 61, Schramberg, Öffnungszeiten Montag bis Samstag 9.30-19.30 Uhr, Sonntag 10.30-19.30 Uhr, Telefon 07422/9 27 94 10. Weitere Infos hier.