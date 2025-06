Baiersbronn hält auch im neuen „Guide Michelin“ seine Spitzenposition als Acht-Sterne-Dorf: jeweils drei Sterne für das Restaurant Bareiss des Hotels Bareiss und die Schwarzwaldstube der Traube Tonbach, jeweils einer für das 1789 der Traube und für das Restaurant Schlossberg des Hotels Sackmann.

Auch einer der fünf „Special Awards“, die der „Guide Michelin“ in diesem Jahr für besondere Leistungen vergibt, geht nach Baiersbronn: Claus-Peter Lumpp, seit mehr als 30 Jahren Küchenchef des Restaurants Bareiss, wurde zum „Mentor Chef“ gekürt. Lumpp, dem es zu verdanken sei, dass das Restaurant Bareiss bereits das 18. Jahr in Folge mit drei Sternen ausgezeichnet ist, habe sich mit großem Engagement um den Nachwuchs am Herd verdient gemacht, heißt es in einer Mitteilung des „Michelin“.

Eine eigene Klasse

„‚Mentor Chef‘ bei Michelin, das ist noch mal eine ganz eigene Klasse“, wird Lumpp in einer Mitteilung des Hotels zitiert. Die Auszeichnung würdige, dass sich das Team auf sein Handwerk verstehe, und dass sich damit auch eine Haltung und ein Werteverständnis verbinde: gegenüber Gästen und Mitarbeitern, so Lumpp. In all den Jahren habe jeder im Team an den Sternen mitgewirkt. Ganz besonders würdigt Lumpp Seniorchef Hermann Bareiss. „Auch wenn wir absolut auf Augenhöhe miteinander umgehen, ich respektiere und achte ihn wie niemanden.“

Überschwänglich auch die Worte von Hermann Bareiss, der Lumpp als bekennenden und praktizierenden Team-Player bezeichnet. Und über die Küche Lumpps sagt er: „Das ist eine Lust- und Freude-Küche, die sich mit jedem Gericht mitteilt. Die Freude, so zu kochen, teilt das ganze Team.“

„Wir sind alle sehr stolz auf unsere beiden Mannschaften um Florian Stolte und Torsten Michel. Sie leisten tagtäglich Außergewöhnliches“, freut sich Hotelier Heiner Finkbeiner von der Traube Tonbach in einem schriftlichen Statement über die Auszeichnungen seines Hauses.

Glückwünsche für Lumpp

„Ebenso beglückwünschen wir ganz herzlich die Kollegen in der Region zu ihren Sternen, insbesondere natürlich Claus-Peter Lumpp, der vom ‚Michelin‘ besonders geehrt wurde.“ Es sei seine schöne, verdiente Anerkennung. Auch Lumpps Kollegen Michel (Schwarzwaldstube) und Stolte (1789) sehen das so. Der Award für Lumpp sei eine wunderbare Bestätigung. Er sei ein Meister seines Fachs und habe mit seiner besonnenen Art nicht nur für viele junge Köche, sondern auch unter Kollegen immer ein offenes Ohr und wertschätzendes Wort.

Torsten Michel und Florian Stolte freuen sich natürlich auch über die Verteidigung der eigenen Bewertungen. Die Anerkennung ihrer Küchen durch den „Guide Michelin“ sei jedes Jahr aufs Neue ein sehr wichtiger Gradmesser und eine schöne Bestätigung des eigenen Stils, so die beiden Küchenchefs, die zugleich das Engagement aller, die zu diesen Erfolgen beitragen, würdigen.

Jörg Sackmann vom Hotel Sackmann hatte sich eigentlich vorgenommen, die Vergabe live im Internet zu verfolgen und dafür extra den Laptop in die Küche gestellt. Doch dann sei soviel los gewesen, dass er nicht dazu gekommen sei, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion „Wir freuen uns, dass wir unseren Stern zum 33. Mal bekommen haben, davon vier Jahre sogar zwei Sterne“, sagt Sackmann.

Neben den Sternen gehen weitere Auszeichnungen nach Baiersbronn: Den Bib Gourmand, der beim „Michelin“ für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis steht, gibt es für die Dorfstuben im Hotel Bareiss und für das Restaurant Schatzhauser der Traube Tonbach.

Die Auszeichnungen in der Region

Drei Sterne

Schwarzwaldstube (Traube Tonbach), Restaurant Bareiss (Hotel Bareiss), beide Baiersbronn.

Zwei Sterne

Le Pavillon (Hotel Dollenberg), Bad Peterstal-Griesbach.

Ein Stern

1789 (Traube Tonbach), Schlossberg (Hotel Sackmann), beide Baiersbronn.

Bib Gourmand

Dorfstuben (Bareiss), Schatzhauser (Traube Tonbach), Klösterle Hof