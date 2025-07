So klingt der Dialekt in Villingen

1 Das Vorstandsteam von „A Brig un Breg“, Dominik Blessing (von links), Hermann Hoffmann, Stefanie Brüderle, Alfons Fritzer und Dieter Scheu freuen sich auf ihre Jubiläumsveranstaltung am 18. Juli. Foto: Birgit Heinig Vor 30 Jahren kamen hierzulande 35 Menschen auf die Idee, einen Verein zu gründen, der sich um den Erhalt des alemannischen Dialektes kümmert.







„A Brig un Breg“ feiert das Jubiläum am Freitag, 18. Juli. Zu einem Mundartabend lädt die Regionalgruppe der „Muettersproch Gsellschaft“ an diesem Tag ab 18 Uhr ins Theater am Turm in Villingen ein.