Freudenstadt und Baiersbronn: Das bringt eine Gartenschau den Städten wirklich

1 Seit Freitag hat die Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn geöffnet. Hat sie auch so nachhaltigen Erfolg wie frühere Orte? Foto: Jörg Braun Sie kosten viele Millionen Euro. Sind die Groß-Events das viele Geld echt wert? Das sagen die früheren Schau-Orte – und was sie den jetzigen Machern raten.







Mit vielen Tausend Gästen haben Freudenstadt und Baiersbronn am Freitag bei sonnig-trockenem Wetter ihre Gartenschau gestartet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eröffnete das Blumen- und Naturparadies im Forbachtal zwischen beiden Orten. Die Gartenschau sei ein glänzendes Beispiel für starkes Anpacken auch in nicht einfachen Zeiten. „Es wird nicht besser, wenn wir immer nur rumjammern und rummaulen , wir müssen zupacken, so wie hier in den beiden Orten“, sagte Kretschmann und bekam dafür langen Applaus von mehreren Tausend Zuhörern.