Verein passt den Fahrplan an

Bürgerbus in Furtwangen

1 Der Verein Bürgerbus Furtwangen sucht dringend weitere Mitstreiter, die Fahrten durch die Stadt übernehmen. Foto: Bürgerbusverein

Die geänderten Zeiten bei den drei Linien und eine teils neue Streckenführung sind die Konsequenz aus unterschiedlicher Nachfrage. Auch die prekäre Personalsituation macht dem Verein zu schaffen.









Link kopiert



Etwas mehr als zehn Jahre ist der Bürgerbus in Furtwangen jetzt schon unterwegs. In einer so langen Zeit ergeben sich zwangsläufig Erkenntnisse über die Nutzung der Haltestellen und der Linien. Die Verantwortlichen haben dies zum Anlass genommen, den Fahrplan zu überarbeiten und neu zu konzipieren.