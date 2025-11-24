Zuletzt war Rea Garvey da: Radiosender muss „Feiertag-Festival“ in Empfingen absagen

Die Hoffnung auf eine erneute Ausgabe des beliebten Festivals in Empfingen war groß – nun sorgt eine überraschende Entscheidung des Radiosenders für Enttäuschung.
Bittere Nachricht für alle, die sich auf eine Neuauflage des Antenne 1-Feiertag-Festivals 2026 gefreut haben: „Der Radiosender Hitradio Antenne 1 gab leider schweren Herzens bekannt, dass der für den 16. Mai 2026 geplante Hitradio antenne 1 Feiertag nicht stattfinden wird“, schreibt Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner in einer Pressemitteilung.