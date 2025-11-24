Zuletzt war Rea Garvey da: Radiosender muss „Feiertag-Festival“ in Empfingen absagen

Bittere Nachricht für alle, die sich auf eine Neuauflage des Antenne 1-Feiertag-Festivals 2026 gefreut haben: „Der Radiosender Hitradio Antenne 1 gab leider schweren Herzens bekannt, dass der für den 16. Mai 2026 geplante Hitradio antenne 1 Feiertag nicht stattfinden wird“, schreibt Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner in einer Pressemitteilung.

Der Grund: steigende Kosten und damit die Finanzierung des Festivals. Trotz intensiver und engagierter Vorbereitung sowie großer Vorfreude in der Bevölkerung lässt die aktuelle wirtschaftliche Lage eine verantwortungsvolle Durchführung der Großveranstaltung nicht mehr zu. Die stark gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen – von Infrastruktur über Personal bis hin zu Sicherheitsauflagen – haben das finanzielle Risiko auf ein Niveau ansteigen lassen, das selbst bei bester Organisation und der Unterstützung der Empfinger Vereine nicht mehr tragbar sei, so der Radiosender laut Pressemitteilung der Gemeinde Empfingen.

Bürgermeister Truffner zeigt sich „erschüttert“

In den vergangenen Jahren zeigte der Hitradio Antenne 1 Feiertag 2019 und 2022, welche Begeisterung, Gemeinschaft und Strahlkraft eine solche Veranstaltung für Empfingen entfalten kann. Umso schwerer fiel wohl nun die Entscheidung, die geplante Wiederauflage abzusagen. Aufgrund der frühen Planungsphasen und der zahlreichen ehrenamtlich Beteiligten sei eine rechtzeitige Information jedoch unerlässlich.

Bürgermeister Ferdinand Truffner zeigte sich durchaus erschüttert über die Absage: „Diese Entscheidung trifft uns alle sehr hart. Unser ganzes Team, die Vereine, die Bürgerinnen und Bürger – wir alle haben uns nach den Erfolgen von 2019 und 2022 riesig auf 2026 gefreut. Dass wir den Feiertag nun absagen müssen, bedaure ich zutiefst. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir eines Tages wieder gemeinsam ein solches Fest in Empfingen feiern können und ich wieder auf der Bühne Trompeten spielen darf.“

Truffner dementiert Gerüchte

Truffner zeigte sich zudem etwas irritiert, dass ein Gerücht die Runde mache, dass die Gemeinde sich das Festival nicht leisten könne. „Wir sind nicht Veranstalter, sondern flankieren die Veranstaltung nur. Auch die Kosten für die Gemeinde, die 2026 für Verkehrssicherung und Müllentsorgung angefallen wären, wären über Sponsoren abgedeckt“, so Truffner.

Somit wird es nichts, dass die nächsten großen Stars nach Empfingen kommen. bei den vergangenen Events waren unter anderem „The BossHoss“, Max Giesinger und Ray Garvey aufgetreten. Das Besondere am Festival: Die Karten für dieses Festivals waren zu sehr fairen Preisen zu erhalten beziehungsweise bei der Premiere noch kostenlos. So wurde das Event besonders für Familien der Region zu einem besonderen Event.