17 Headliner Rae Garvey hat die 15000 Fans vom ersten Moment an im Griff. Foto: Lück

Wie gigantisch war das denn! Der Festplatz Empfingen ist knallvoll mit knapp 15 .000 Fans – alle feiern den "Antenne-1-Feiertag" und sind glücklich. Und der gelegentliche Regen lässt alle noch näher zusammenrücken.















Empfingen - Es ist die Wiederkehr des "Antenne-1-Feiertags" nach drei Jahren in Empfingen. Statt Boss Hoss und Max Giesinger diesmal mit den Hauptacts Seiler und Speer, Fury in the Slaughterhouse und Rae Garvey. Nach drei Jahren endlich wieder pralles Festival – und wir treffen nur "Happy People" (REM).

Die Fans im Griff

Headliner Rea Garvey – er hat die Fans gleich mit seiner Power im Griff. Los geht’s mit einem Sound-Intro mit Sirenen, "Are you ready" und dem Song "War". Passt irgendwie, denn auch die Bundeswehr ist diesmal zum ersten Mal auf dem Festivalgelände. Wirbt für Nachwuchs. Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner scherzt: "Der erste, der sich verpflichtet, kriegt nen Bauplatz geschenkt. Ob für ein Gartenhüttle oder ein Haus – lass ich offen!"

Lieber "Say Love" – und 15 000 Fans schwingen die Arme. Und so geht es Schlag auf Schlag mit Garveys Hits – 98 Minuten lang. Zwischendurch nieselt es. Doch wofür gibt es Outdoor-Jacken oder Regencapes? Rae scherzt: "Das ist der irische Sommer!"

Rock-Legende in Empfingen

Happy People. Fury in the Slaughterhouse genießen sichtlich die Festival-Atmosphäre und die Bühne. Perfekter Startsong und das Motto nach zwei Jahren Corona: "The Years of Happy Ending". Gitarrist Christof Stein-Schneider windet sich genüsslich mit seiner Fender auf zur Musik. Das "Land of Milk and Honey" gibt’s übrigens auch im VIP-Bereich: Die Horber Gastronomen Carsten Müller und Martin Straub verwöhnen die Gäste mit Leckereien. Straub: "Mit Festival-Catering haben wir in Horb eher wenig zu tun." Antenne-1-Geschäftsführer Achim Voeske: "Kompliment für das leckere Essen."

Antenne-1-Morgenmoderatorin Nadja Gondermann: "Ich bin eine kleine Rampensau. Ich genieße es, nach drei Jahren wieder auf der Bühne zu stehen vor der Meute, die jubelt." Der Ostermann ergänzt: "Ich bin verliebt in Empfingen! Schön, wieder hier zu sein."

Applausometer schnellt nach oben

Noch mehr Happy People. Beim Luftgitarren-Wettbewerb von Antenne 1-Neckarburg rocken der kleine Finn und sein Onkel Sebastian am besten. 105 db im Applausometer – heißt: Die beiden gehen zu Bruce Springsteen nach Hockenheim.

Auch Nathalie Müller aus Horb-Dettingen ist voll glücklich. Edgar Schwind vom Verein "Mensch zu Mensch" überreicht ihr einen 70 000 Euro-Scheck für den Aufzug ihres schwerbehinderten Sohns Laurin. Der Verein hat zu den gut 54 000 Euro noch mal aufgerundet, und spontan wird auf die Bühne noch ein 50-Euro-Schein gereicht. Mutter Nathalie: "Unglaublich!"

Der Feiertag, der alle glücklich macht. Da capo in Empfingen? Antenne-1-Geschäftsführer Voeske: "Bürgermeister Truffner baggert schon an mir, dass wir hier weitermachen."