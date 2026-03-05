Zukunft des Fördervereins: Förderverein Efringen-Kirchen hat auch ohne Museum Perspektiven

Der Museumsförderverein in Efringen-Kirchen steht vor dem Aus, denn der hatte sich einst wegen des Museums gegründet. Es gibt aber Perspektiven für eine Zukunft.
„Wenn kein Museum, dann auch kein Museumsförderverein“, diese Aussage war in der Januar-Sitzung zu hören, nachdem der Gemeinderat beschlossen hatte, das Museum nicht weiter zu betreiben und zu entsammeln. Für den Verein, der seit 1990 eine Konstante in der Gemeinde Efringen-Kirchen war, ist das Aus damit noch ein Stück näher gerückt, wenn auch nicht der einzige Grund. „Der Verein ist überaltert“, sagt Ehrenvorsitzende Helga Meier. Im Vorstand sei niemand jünger als 70 Jahre.