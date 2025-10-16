Zeller Gastronom in Aftersteg: Mike Kiefer übernimmt Brückenheimat

Der erfahrene Zeller Gastronom erweitert sein Gastro-Angebot ein weiteres Mal. Dieses Mal zieht es ihn außerhalb der Schwanenstadt bis nach Aftersteg.

Es tut sich was in der „Brückenheimat“ in Aftersteg, die künftig „Schwarzwälder“ heißt. Der bekannte Gastronom und Hotelier vom „Löwen“ in Zell, Mike Kiefer, übernimmt das Gasthaus „Brückenheimat“ der Eberhardt-Gruppe im Todtnauer Ortsteil Aftersteg. Das beliebte Ausflugsziel nahe der Hängebrücke „Blackforestline“ und dem Todtnauer Wasserfall gehört seit 2020 dem Hängebrückenbetreiber Eberhardt Bewehrungsbau. Diese wollte damit den Besuchern ein Gesamterlebnis bieten mit dem Besuch der Hängebrücke Blackforestline, dem Wasserfall und einem anschließenden Restaurantbesuch.

Schon für die erste Suche nach einem Pächter hatte der neue Betreiber einen langen Atem beweisen müssen: Von 2021 bis zum Juli 2023 hatte man gesucht – damals hat dann Alexandra Nuriewa die „Brückenheimat“ eröffnet. Doch schon bald war hier wieder Schluss. Seit Ende 2024 ruhte die Gastronomie in der Aftersteger Kurve, ehemals „Glasbläserhof“.

Der erfahrene Gastronom

„Volltreffer“ sagte Geschäftsführer Günter Eberhardt mit Überzeugung: Er freue sich sehr, dass mit der Familie von Mike Kiefer eine erfahrene und hoch professionelle Mannschaft das prominent liegende Gasthaus an der Landesstraße 126 übernimmt. Denn Kiefer ist nicht nur der Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands, sondern in Zell seit 2004 Inhaber des mehrfach ausgezeichneten und traditionsreichen Hotel „Löwen“ sowie seit 2021 mit zwei weiteren Kollegen Inhaber des Gasthauses und Brauerei „Zur Krone“ in Zell. Zudem hat er den ehemaligen katholischen Pfarrsaal in Zell gekauft und aufwendig renoviert. Der Wirt betreibt dort nun ein Tagungs- und Festzentrum, wo er und sein Team regelmäßig den Service bei Veranstaltungen übernehmen.

Nur regionale Produkte

Wie der neue Name „Schwarzwälder“ bereits sagt, wird es dort ausschließlich regionale Produkte geben, wie Kiefer bei einer Ortsbegehung im Gespräch mit unserer Redaktion bekräftigt.

Im Gebäude befinden sich neben dem Restaurant mit 80 Sitzplätzen und 120 Plätzen im Biergarten auch Räume für Veranstaltungen.

Die mit Moos gestaltete Theke. Foto: Verena Wehrle

Mit einem großen und einem kleineren Veranstaltungsraum, einer Pächterwohnung und einem Laden mit Schwarzwälder Spezialitäten soll das Angebot abgerundet werden. Barrierefreier Zugang ist garantiert, auch gibt es eine räumliche Trennung inklusive eigener Toiletten von Veranstaltungsräumen und Laden vom Gastronomiebetrieb, wie Günter Eberhardt erklärte.

Sabine Rehm, aktuell Wirtin der Zeller „Krone“ und Partnerin von Mike Kiefer , wird als erfahrene und professionelle Gastgeberin das Zepter im „Schwarzwälder“ übernehmen.

Historie des Gebäudes

1817 wurde das Gebäude als Wirtshaus gebaut und erstmals erwähnt. Das Haus war dann Haltestelle der Postkutschenlinie Todtnau-Freiburg. Versammlungen und Amtshandlungen wurden hier vorgenommen. Es war 1898 eine Postagentur, bevor es dann eine Bürstenmacherei und eine Landwirtschaft beherbergte. 1987 übernahm Alexander Ottelinger das Gasthaus „Kupferkessel“ und machte daraus den Glasbläserhof mit Schauglashütte und Verkauf. Daran erinnert heute noch der Original Schmelzofen.

Der Original Schmelzofen erinnert noch an das alte Handwerk des Glasbläsers. Foto: Verena Wehrle

Diesen habe man bewusst stehen gelassen, um etwas von der Geschichte des Hauses zu erhalten. Das alte Handwerk des Glasbläsers wird hier aber nicht mehr vorgeführt.

Als Eröffnungstag des „Schwarzwälder“ wird der 20. März 2026 angekündigt.