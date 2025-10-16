Zeller Gastronom in Aftersteg: Mike Kiefer übernimmt Brückenheimat

Der erfahrene Zeller Gastronom erweitert sein Gastro-Angebot ein weiteres Mal. Dieses Mal zieht es ihn außerhalb der Schwanenstadt bis nach Aftersteg.
Es tut sich was in der „Brückenheimat“ in Aftersteg, die künftig „Schwarzwälder“ heißt. Der bekannte Gastronom und Hotelier vom „Löwen“ in Zell, Mike Kiefer, übernimmt das Gasthaus „Brückenheimat“ der Eberhardt-Gruppe im Todtnauer Ortsteil Aftersteg. Das beliebte Ausflugsziel nahe der Hängebrücke „Blackforestline“ und dem Todtnauer Wasserfall gehört seit 2020 dem Hängebrückenbetreiber Eberhardt Bewehrungsbau. Diese wollte damit den Besuchern ein Gesamterlebnis bieten mit dem Besuch der Hängebrücke Blackforestline, dem Wasserfall und einem anschließenden Restaurantbesuch.