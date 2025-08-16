Waldheim Tailfingen: Die erste Freizeit endet mit einem überraschenden Besuch

„Klein, aber wichtig“ – das schöne Motto hat der ersten Waldheim-Freizeit viel Raum gegeben, um damit zu spielen.
„Zum letzten Mal als Waldheim-Kind im Gottesdienst!“ Carina Neumann, die Co-Leiterin der ersten Waldheim-Freizeit, klatscht ab an der Tür zur Pauluskirche. Jene, die da an ihr vorbeiziehen und „High Five“ geben, sind freilich keine Kinder mehr – sie sind schon richtig groß. Dennoch haben auch sie die Botschaft ihrer letzten Waldheim-Freizeit mitgenommen: „Klein, aber wichtig!“ Es kommt nicht immer auf die Größe an.