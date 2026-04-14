Wahre Blütenpracht: So schön blüht der Kurpark in Bad Wildbad im Frühling

Im Frühling zeigt sich der Bad Wildbader Kurpark von seiner schönsten Seite. Noch bis Mitte Mai bleibt die Frühjahrsbepflanzung bestehen. Dann müssen die Kurgärtner wieder ran.
Die Leuchtsterne des „Lichterzauber in Bad Wildbad“ wurden abgehängt und große Mengen von Laub entfernt – jetzt riecht es nach Frühling im Kurpark Bad Wildbad. Nach ausgiebigen Regenfällen macht sich die Natur auf, mit den ersten kräftigen Sonnenstrahlen neues Leben zu entfalten. Narzissen verwandeln viele der Hangwiesen im Kurpark in ein gelbes Blütenmeer – für viele Besucher eines der stillen Highlights eines Spaziergangs, heißt es in einer Mitteilung der Touristik.