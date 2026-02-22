Wahlkampf im Kreis Calw: Klauß hat nichts gegen ein Atom-Endlager im Kreis

Miguel Klauß kämpft um den Wiedereinzug in den Landtag – und ein gutes Ergebnis für seine AfD. Die Einstufung der AfD als rechtsextrem hält er für politisch motiviert.
Miguel Klauß hat gute Laune. Die kann auch der Regen auf dem Calwer Marktplatz nicht trüben. Auch nicht das Banner von „Calw bleibt Bunt“, das AfD-Gegner in Sichtweite seines Wahlkampfstandes aufgehängt haben. Die AfD liegt in Umfragen bei 20 Prozent. Das wäre im Vergleich zur Landtagswahl 2021 eine Verdopplung des Stimmenanteils. Und Klauß bekommt viel Zuspruch. „Bitte machen sie weiter“, sagt ein Mann zu ihm.