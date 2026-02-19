Wahlergebnis verwundert: „Spiegel“ auf Spurensuche im Kreis Rottweil – Warum ist die AfD so stark?

Im Wahlkreis Rottweil/Tuttlingen ist die AfD im Westen Deutschlands besonders stark – aber warum? Dieser Frage geht das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ nach.
Vermutlich hätte sich Deißlingens Bürgermeister Ralf Ulbrich gewünscht, vom wohl renommiertesten Nachrichtenmagazins Deutschlands zu einem anderen Thema befragt zu werden. Aber die Spurensuche des „Spiegel“ führte nun einmal aus einem einzigen Grund in den Wahlkreis Rottweil/Tuttlingen: Die AfD hat hier bei der Bundestagswahl 2025 das in den alten Bundesländern stärkste Ergebnis eingefahren.