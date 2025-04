Die Gemeindeverwaltung Empfingen hat jetzt eigene Sneaker im Corporate Design – sportlich, modern und „made in Portugal“.

Lustige Socken mit Anker- und Kirchturm-Optik, Taschen aus recycelten Bannern des Antenne 1-Festivals oder Lätzchen für die „Next Generation“ aus Empfingen: Bürgermeister Ferdinand Truffner lässt sich immer wieder was Neues einfallen.

Auf Anregung aus der Mitarbeiterschaft hat die Gemeindeverwaltung Empfingen nun über einen Anbieter sportliche Sneaker im CI der Gemeinde produzieren lassen – Sneaker also mit einem gewissen Statement.

Sneaker kommen aus Portugal

Die Sneaker wurden in Portugal produziert und konnten von den Mitarbeitern über die Gemeinde erworben werden.

„Unsere Kollektion der Team-Mode ist gewachsen und zeigt durchaus, dass wir modern und spritzig sind – auch in der Verwaltung“, so Bürgermeister Ferdinand Truffner in seiner Pressemitteilung.