Unternehmen in Glatten: Woodward L’Orange wächst – räumlich und beim Personal

Das Unternehmen Woodward L’Orange setzt auf nachhaltiges Wachstum und Innovation. Davon konnten sich auch die Glattener Gemeinderäte ein Bild machen.
Mit einem Jahresauftaktempfang hat das Unternehmen Woodward L’Orange in Glatten den Start ins neue Jahr gefeiert. Im Mittelpunkt standen die Standorterweiterung sowie die zukunftsweisende Nahwärme-Kooperation zwischen Gemeinde und Wirtschaft. Unter den Gästen befanden sich CDU-Landtagsabgeordnete Katrin Schindele, Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer und Gemeinderäte, wie das Unternehmen mitteilt.