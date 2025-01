Fasnetsfans sind schon voll im Fieber: Die närrische Saison ist gestartet – und in den nächsten Wochen stehen schon vor den eigentlichen hohen Tagen viele tolle Termine an. Hier ein Überblick.

Die eigentliche Fasnet – vom Schmotzigen bis zum Aschermittwoch – ist in diesem Jahr richtig spät. Rosenmontag ist erst am 3. März, letztes Jahr war es der 12. Februar. Das sind also drei Wochen mehr, um Fasnet zu feiern, schließlich gibt es Bälle, Umzüge und Jubiläen zuhauf.

Ein Großveranstaltung und einer der ersten Termine ist wie immer die große Teufelsnacht in Aichhalden, die an diesem Samstag, 11. Januar, stattfindet. Ein Mega-Event der Erzknabberteufel in mehreren Locations, das sich im Laufe der Jahre zum Anziehungspunkt für das närrische Volk aus weitem Umkreis entwickelt hat.

Ebenfalls an diesem Wochenende ist Beffendorf eine echte Narrenhochburg. Den Fackelumzug am Samstag, 11. Januar, lassen sich viele Fasnetsfans nicht entgehen.

Jubiläen in Schramberg und Schiltach

Und dem nicht genug: Am 11. Januar feiern auch die Finsterbachhexen aus Schramberg ihr 44-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „In 44 Jahren um die Welt“ gibt es einen tollen Ball im Bärensaal. Ein besonderes Highlight des Abends wird der Nachtumzug sein, der um 18.30 Uhr an der Arthur-Junghans-Straße startet und sich durch Schramberg zieht.

Und es gibt noch mehr zu feiern: Die Narrenzunft Schiltach wird 75 Jahre alt und veranstaltet zu diesem Anlass am 11. Januar um 19 Uhr einen Fackelumzug mit über 1300 Hästrägern. Anschließend findet in der Friedrich-Grohe-Halle der Jubiläumsabend statt. Weitere Infos gibt es auf der Webseite der Narrenzunft. Und: am 1. März gibt es dann im benachbarten Schenkenzell das Jubiläum 11 Jahre Bergtal-Hexen mit einer „Up To Galaxy Space Party“ in der Festhalle.

In Herrenzimmern und Hardt geht es rund

Auch am Wochenende 17. bis 19. Januar ist richtig was los: In Herrenzimmern ist großes Narrentreffen mit Rössle-Umzug und Showtanzabend am Freitag, Kinderumzug und Nachtumzug am Samstag und dem großen Jubiläumsumzug am Sonntag, 19. Januar, ab 13 Uhr. Alle Infos gibt es hier auf der Homepage der Narrenzunft.

Die Narrenzunft Sulz-Mühlheim/Renfrizhausen feiert am gleichen Wochenende ihr Jubiläum – der große Umzug mit zahlreichen Gastzünften findet am Sonntag, 19. Januar, in Renfrizhausen statt. Alles zum Programm gibt es hier.

Und „uffm Hardt“ wird am 18. Januar ebenfalls gefeiert: 44 Jahre Guggemusik Sälle 15 – das klingt nach richtig guter Party. Wie eh und je ist der 31. Januar natürlich für den „Rolletag“ reserviert und bei vielen Fasnetsfreunden automatisch rot im Kalender markiert.

Jubiläen in Leinstetten und Bochingen

Gleich am Wochenende drauf findet von 24. bis 26. Januar das Waldgautreffen + 50 Jahre Narrenzunft Dornhan-Leinstetten statt. Der große Jubiläumsumzug am 26. Januar mit den vielen Gastzünften wird sehenswert sein. Alle Infos zum Programm gibt es hier.

Vom 7. bis 9. Februar wird dann in Bochingen mit einem Ringtreffen das Jubiläum 100 Jahre Narrenzunft groß gefeiert. Ein Mammutprogramm wartet auf die Besucher, der große und farbenprächtige Jubiläumsumzug mit rund 3500 Hästrägern startet am Sonntag um 13.30 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Noch nicht genug? Gut, denn vom 8. bis 9. Februar wird auch in Tennenbronn groß gefeiert: 40 Jahre Ichbe-Hexe – neben einer großen Hexenparty wartet ein großer Umzug samt Narrendorf auf die Besucher. Hier gibt es die Infos.

Highlights vom Schmotzigen bis Aschermittwoch

Und dann ist da natürlich die Fasnet selbst. Vom Schmotzigen bis Aschermittwoch gibt es kein Halten mehr – in allen Orten finden Umzüge statt, der Narrensprung in Rottweil und die Bachnachfahrt in Schramberg werden wieder Abertausende Zuschauer locken und der große historische Narrensprung in Oberndorf zieht am Fasnetsdienstag durch die Stadt. Wir freuen uns drauf – und berichten natürlich auf allen Kanälen.