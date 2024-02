Bach-na-Fahrt geht viral: Schramberger Spektakel in Beitrag der Oberbürgermeisterin wurde millionenfach angeschaut

Schramberger Spektakel in Beitrag der Oberbürgermeisterin wurde millionenfach angeschaut

1 1,9 Millionen Mal wurde der Beitrag (unten links) bereits angeschaut. Foto: Stadt Schramberg

Die Da-Bach-na-Fahrt begeistert nicht nur die Schramberger – gar Menschen aus der ganzen Welt werden in ihren Bann gezogen, wie ein Social-Media-Beitrag nun wieder einmal zeigte.









Tausende Zuschauer haben am Fasnetsmontag, obwohl es vormittags noch wettertechnisch eher ungemütlich ausgesehen hatte, wieder die Ufer des Kirchenbachs gesäumt, bis um 13 Uhr die Kanalfahrt wieder startete. Wer es nicht nach Schramberg oder zu dem feuchten Spektakel geschafft hatte, durfte sich über das ein oder andere Live-Video oder Beiträge in den sozialen Netzwerken freuen, um so zumindest digital dabei zu sein.