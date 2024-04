1 Bonita und Wolfgang Grupp – in Sachen Vier-Tage-Woche vertreten sie eine Meinung. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Wolfgang Grupp hat sich vor Kurzem zur Vier-Tage-Woche geäußert. Nun zieht Bonita Grupp nach. Klar ist: Der Ex-Trigema-Chef und seine Tochter sind derselben Meinung.









Die Vier-Tage-Woche bei Trigema wird es mit Bonita Grupp nicht geben. Der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.)“ sagte Grupp, seit Januar Mitglied der Geschäftsführung in dem Unternehmen mit Sitz in Burladingen (Zollernalbkreis): „Wenn wir in der Fabrik heute auf die Vier-Tage-Woche gehen, dann fehlt uns am fünften Tag jemand an den Maschinen.“