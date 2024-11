Traube Tonbach: Die „Schwarzwaldstube“ bleibt weiter an der Spitze von „La Liste“

Die Veröffentlichung von „La Liste“ wurde in dieser Woche im französischen Außenministerium „Quai d’Orsay“ in Paris zelebriert. Unter den neun erstplatzierten Restaurants der internationalen Weltrangliste findet sich mit der „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn erneut eine deutsche Gourmetadresse.

Die „Schwarzwaldstube“ im Hotel Traube Tonbach behauptet sich an der Weltspitze der Haute Cuisine: Nach dem Debüt auf Platz eins im Vorjahr wurde die Baiersbronner Gourmetadresse im Ranking La Liste erneut als bestes Restaurant der Welt ausgezeichnet.

Mit 99,50 von 100 möglichen Punkten verteidigt das Team um Küchenchef Torsten Michel seine Bewertung, wie die Traube Group in einer Mitteilung schreibt.

Lesen Sie auch

„Wir arbeiten gemeinsam tagtäglich alle sehr fokussiert und mit viel Freude daran, Haute Cuisine und Genuss in schönster Form zu verbinden. Unser Dank geht an alle Gäste, Kritiker und Journalisten, die mit ihrem Feedback zu dieser Auszeichnung beigetragen haben“, bestätigt Torsten Michel, der in Paris nicht nur ausgezeichnet wurde, sondern mit den Chefs seiner Brigade auch ein Gericht für die 330 geladenen Gäste des Festakts kochte.

Eine kontinuierliche Mannschaftsleistung

Die Auszeichnung durch „La Liste“ basiert auf der Auswertung von mehr als 1000 internationalen Quellen, darunter renommierte Restaurantführer, Medienberichte und Gästefeedback. Der wiederholte Erfolg der „Schwarzwaldstube“ fußt auf einer kontinuierlichen Mannschaftsleistung.

Heiner Finkbeiner, Hotelier und Inhaber der Traube Tonbach, lobt: „Ich bin unglaublich stolz auf Torsten Michel und seine ausgezeichnete Mannschaft. Mit ihrem Können und ihrer Passion bestehen sie auf der Weltbühne der Kulinarik und bleiben dennoch authentische Gastgeber, die ganz bodenständig jeden Tag ihr Bestes für unsere Gäste geben. Mit Bravour meistern sie so den Spagat zwischen einladender Gastgeberkultur und höchster handwerklicher Präzision.“

Nicht nur die Auszeichnung selbst, sondern auch ein besonderer Auftritt bei der „La Liste“-Gala in Paris macht diesen Erfolg laut Mitteilung einzigartig. Torsten Michel und sein Team wurden eingeladen, das Dinner für die 330 Gäste des Abends – darunter zahlreiche Spitzenköche, Medienvertreter, Branchengrößen und Politiker – mitzugestalten. Als erster deutscher Koch überhaupt stellte sich Michel dieser kulinarisch wie organisatorisch anspruchsvollen Aufgabe und eröffnete das Galadinner mit einer Variation von Meeresfrüchten als ersten Gang.

„Die ‚Schwarzwaldstube‘ ist ein Musterbeispiel“

Um nichts dem Zufall zu überlassen und sicherzustellen, dass die Zubereitung auch in der fremden Pariser Event-Küche perfekt gelingt, wurden alle Komponenten und Zutaten bereits im Schwarzwald minuziös vorbereitet. „Es war eine schöne Herausforderung, die wir als Team bestens gemeistert haben“, erklärt Michel.

Kochte für 330 Gäste bei der „La Liste“-Gala: Torsten Michel von der „Schwarzwaldstube“ Foto: © Mediatome

Jörg Zipprick, Mitbegründer und Chefredakteur von „La Liste“, erklärt: „Die ‚Schwarzwaldstube‘ ist ein Musterbeispiel für zeitgemäße Haute Cuisine. Sie verbindet Tradition und Modernität auf eine Weise, die weltweit Maßstäbe setzt. Zum Erfolgsrezept gehört nicht nur die Küche, sondern auch das besondere Erlebnis, das sie ihren Gästen bietet. In einer Phase des tiefgreifenden Wandels in der Gastronomie, suchen Kunden nicht mehr nach Auszeichnungen, sondern nach Genuss und Authentizität. Der Erfolg gehört den Restaurants, die dies verstehen.“

Neun Restaurants weltweit finden sich auf Platz eins

Punktgleich finden sich 2025 acht weitere Restaurants in der Spitzengruppe von „La Liste“: Neben der „Schwarzwaldstube“ sind dies in Frankreich Arnaud Donckeles „La Vague d’Or“, „Cheval Blanc“ in Saint-Tropez und das „Guy Savoy“ in Paris. Die Vereinigten Staaten liegen im internationalen Vergleich gleichauf mit Frankreich und werden durch die „Single Thread Farm“ in Nordkalifornien und das „Le Bernardin“ in New York vertreten.

In Großbritannien erreicht Simon Rogans „L’Enclume“ zum zweiten Mal Platz eins. In der Schweiz steht erstmals Peter Knogl vom Restaurant „Cheval Blanc“ im Hôtel Les Trois Rois an der Spitze, während in Asien „Lung King Heen“ in Hongkong und „Matsukawa“ in Tokio dominieren. Zu den höchstplatzierten Vertretern aus Deutschland gehört auch das „Bareiss“ in Baiersbronn mit 97,50 Punkten.