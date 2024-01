Die Traube Tonbach ehrt einen ihrer bekanntesten Köpfe: Dreisternekoch Torsten Michel aus der Schwarzwaldstube feiert sein 20-jähriges Jubiläum im Team des Traditionshotels.

Trotz derzeitiger Winterpause des Restaurants kam der Jubilar für einen Umtrunk im Kreise der Gastgeberfamilie Finkbeiner an seine Wirkungsstätte im Stammhaus der Traube Tonbach. Darüber informiert das Hotel in einer Pressemitteilung.

In einer Dankesrede erinnert Hotelier Heiner Finkbeiner an Michels Karrierebeginn in der Traube Tonbach: „Vor 20 Jahren, am 26. Januar 2004, fing Torsten Michel als Commis de Cuisine in unserer Schwarzwaldstube an. Er war 26 und kam mit besten Empfehlungen von seinem Chef Stefan Herrmann, einem ehemaligen Traubianer, aus der Bülowresidenz in seiner Heimat Dresden. Binnen kürzester Zeit wurde uns damals allen bewusst, was für ein Potenzial und welche Qualitäten in diesem zielstrebigen Koch stecken.“

Erfolg im Dreiergespann

„Es fühlt sich nicht wie 20 Jahre an“, betont Michel mit Blick auf seine Zeit in der Schwarzwaldstube. „Ich komme jeden Tag super gerne in unsere Küche und schätze die Arbeit mit meinem Team unheimlich. Als Dreigespann mit Stéphane Gass und Nina Mihilli macht das einfach unglaublich Spaß.“

„Als Bub wollte ich immer nur fliegen. Ich habe mein Abitur gemacht, um ins Cockpit zu kommen“, verrät der gebürtige Dresdner. Doch eine Rot-Grün-Schwäche vereitelte seinen Kindheitstraum kurz vor Erfüllung. „Das Ausbildungsjahr für andere Berufe lief bereits, aber im Westin Bellevue in Dresden hatte ich Glück. Mein erster Küchenchef Christian Mettal gab mir noch eine Lehrstelle.“

Mit Enthusiasmus am Werk

Welch glückliche Fügung dies aus Feinschmeckersicht war, ist heute offensichtlich: „Torsten Michels Enthusiasmus und Können haben wir es maßgeblich zu verdanken, dass die Schwarzwaldstube heute zu den besten Gourmetadressen der Welt gezählt wird“, resümiert Heiner Finkbeiner, der das Restaurant 1976 miteröffnet hat. Seine Karriere im Kader der Schwarzwaldstube führte Michel ab 2004 über alle Posten. 2007 wurde er Sous Chef und Stellvertreter seines Vorgängers Harald Wohlfahrt; 2016 trat er dessen Nachfolge als Küchenchef der Schwarzwaldstube an.

Auch nachdem ein Feuer das Stammhaus und damit auch die Schwarzwaldstube in Schutt und Asche gelegt hatte, bewies Michel seine Verbundenheit. „Selbst ohne Küche und Sterne hat er sein ambitioniertes Team zusammengehalten, sich voller Tatendrang mit uns in den Wiederaufbau gestürzt und die Auszeichnungen der Schwarzwaldstube binnen kürzester Zeit zurückerobert. Dafür hat er die uneingeschränkte Wertschätzung unserer ganzen Familie“, betont Finkbeiner.