Todtnauer Neujahrsempfang: Vollgepacktes Jubiläumsjahr und Millionen-Projekte

Oliver Fiedel hatte am Todtnauer Neujahresempfang einiges zu tun: ein Rückblick auf Veranstaltungen zum Stadtjubiläum und ein Ritt durch millionenschwere Projekte.
Nach einer langen Begrüßungsrunde blickte Bürgermeister Oliver Fiedel in seinem ersten Teil der Rede auf ein Jubiläumsjahr mit 34 Veranstaltungen zu „1000 Jahre Todtnau“. „Dadurch sind die Bürger ein Stück zusammengerückt, das ist ein schönes Gefühl“, sagte Fiedel sichtlich ergriffen. Denn hätten mitwirken und ihren Beitrag leisten wollen: Vereine, lose und feste Institutionen, einzelne Bürger.