Sommer in Bad Dürrheim: Das ist beim Open-Air Sommer am Salinensee geboten

Am Salinensee wird am Wochenende gefeiert.

Los geht’s mit dem ersten Wochenende von „Sommer in Bad Dürrheim“. Am ersten Veranstaltungsort, dem Salinensee, treten an drei Abenden verschiedene Musiker auf und versprechen viel Abwechslung.









Der Open Air Sommer verspricht vier unvergessliche Veranstaltungen an vier einzigartigen Orten. Unter dem Motto „Live-Musik am Salinensee“ startet der „Sommer in Bad Dürrheim“. Die Auftritte der Papis Pumpels sowie des Blasorchesters Bad Dürrheim waren bereits bekannt, und nun ist das Programm mit „The Bang Bags“ vollständig, was die Vorfreude weiter steigere, so die Kur- und Bäder GmbH in einer Mitteilung.