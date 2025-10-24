S-Bahn für das Kandertal: Klare Zustimmung – unter Vorbehalt

Ein Beschluss zur Reaktivierung der Kandertal-S-Bahn soll mehr Klarheit über das Projekt bringen. Doch es gibt noch Unwägbarkeiten.
Die Diskussion vorab im Kreistag ließ anderes vermuten: Doch am Ende stimmte der Kreisrat mit großer Mehrheit für den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Kandertal-S-Bahn. Konkret sollen nun die Leistungsphasen I und II beauftragt werden. Sie stellen den Einstieg in die Planung des Bauvorhabens dar und sollen Klarheit bringen über noch offene Fragen hinsichtlich der Umsetzbarkeit und der Kosten. Die Entscheidung fiel bei acht Gegenstimmen, überwiegend aus der AfD-Fraktion, und zwei Enthaltungen.