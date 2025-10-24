S-Bahn für das Kandertal: Klare Zustimmung – unter Vorbehalt

Ein Beschluss zur Reaktivierung der Kandertal-S-Bahn soll mehr Klarheit über das Projekt bringen. Doch es gibt noch Unwägbarkeiten.

Die Diskussion vorab im Kreistag ließ anderes vermuten: Doch am Ende stimmte der Kreisrat mit großer Mehrheit für den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Kandertal-S-Bahn. Konkret sollen nun die Leistungsphasen I und II beauftragt werden. Sie stellen den Einstieg in die Planung des Bauvorhabens dar und sollen Klarheit bringen über noch offene Fragen hinsichtlich der Umsetzbarkeit und der Kosten. Die Entscheidung fiel bei acht Gegenstimmen, überwiegend aus der AfD-Fraktion, und zwei Enthaltungen.

Frage der Aufteilung der Planungskosten Doch es gibt Unwägbarkeiten, die noch geklärt werden müssen: So hat das Land Baden-Württemberg bisher noch keine schriftliche Zusage erteilt, die Hälfte der Planungskosten zu übernehmen, wie Erster Landesbeamter Ulrich Hoehler mitteilte. In der beratenden Sitzung des Kreisumweltausschusses hatten sich die Mitglieder zudem darauf geeinigt, dass die Anliegerkommunen von der anderen Hälfte wiederum anteilig die Hälfte der Kosten übernehmen sollen. Zunächst war vorgesehen, dass der Landkreis 90 Prozent davon übernimmt.

Weils OB Stöcker äußert Bedenken

Die Gemeinderatsbeschlüsse hierzu stehen jedoch noch aus. Christian Renkert (CDU) forderte, dass sie bis zum Jahresende vorliegen sollen. Weil dies aber knapp werden könnte, einigte sich das Gremium schließlich darauf, von den beiden Städten und drei Gemeinden entlang der Strecke bis dahin zumindest eine verbindliche Rückmeldung zu erhalten.

Wenig Mut machte da die Einlassung von Weils Oberbürgermeisterin Diana Stöcker. Sie sprach von einer „sogenannten Reaktivierung“ mit nur unzureichenden technischen Voraussetzungen durch den Museumsbahnbetrieb. Stöcker betonte für sich persönlich zu sprechen, stimmte am Ende geschlossen mit der CDU-Fraktion sogar für den Beschluss. Im November will sie das Thema in den Gemeinderat einbringen.

Sie machte deutlich, dass Weil am Rhein, respektive der Stadtteil Haltingen, keinerlei Vorzüge von einer Kandertal-S-Bahn zu erwarten hätte. Vielmehr befürchtete sie durch einen späteren S-Bahn-Betrieb das Ende der Buslinie 55 als „wichtigen Bestandteil des Stadtverkehrs“. Hinzu kommt, dass die Stadt am unteren Ende der Bahntrasse beim bisher vereinbarten Finanzierungsschlüssel nach Einwohnern auch die höchsten anteiligen Kosten aller Anliegerkommunen zu tragen hätte. „245 500 Euro müssten wir direkt finanzieren und 1,75 Millionen für die weiteren Leistungsphasen“, erklärte Stöcker mit Verweis auf den ohnehin schon größeren Beitrag der Stadt Weil am Rhein am Landkreisanteil über die Kreisumlage. Die Haushaltssituation in Weil am Rhein gebe dies eigentlich nicht her, führte sie weiter aus.

Unmut über IG Pro Kandertalbahn

Stöcker machte in ihrer Rede auch ihrem Unmut über „Hobby-Bahnexperten“ Luft. Besonders ärgerlich findet sie eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Zweckverband durch die Initiative IG Pro Kandertalbahn beim Regierungspräsidium. Die Initiative wolle nicht nur die Anliegerkommunen, sondern auch alle anderen mit in die Finanzierung zwingen.

Bei der Diskussionsrunde pochte Ulrich May (FW) auf klare Vereinbarungen und Bekenntnisse vom Land und den Kommunen. Die Solidarität der Raumschaft sei erforderlich, betonte auch Klaus Eberhardt (SPD). „Wir legen den Kommunen Knüppel zwischen die Beine – sowohl durch die Kostensteigerung als auch durch das Zeitlimit“, erklärte Gerhard Zickenheiner (Grüne). Er sah in der Diskussion einen Anlass, um aus dem „eh nicht so attraktiven Projekt“ wieder auszusteigen.

Carolin Holzmüller (FDP) schlug vor, die Bekenntnisse aus der Raumschaft eher an den eingestellten Haushaltsmitteln als an einer Frist festmachen. Eugen Katzenstein wiederum wollte vorab geklärt haben, ob die erforderliche Fahrt einer Kandertal-S-Bahn auf der Rheintaltrasse im Gegenverkehr auch wirklich kein Problem darstellt. Er stimmte gegen den Beschluss.

Kandern und die Talgemeinden wollen die S-Bahn

„Wir in Kandern und im oberen Kandertal wollen die S-Bahn“, bekräftigte Kanderns Bürgermeisterin Simone Penner. Der Beschluss der Stadt, die Planungskosten zu übernehmen, liege bereits vor. Es gehe um eine zukunftsweisende Mobilität für die, die schon da sind, betonte sie. „Bisher haben wir es immer geschafft, Zukunftsprojekte mit auf den Weg zu bringen“, erklärte Gabriele Weber (SDP) aus Kandern. Sie hoffte auf mehr Solidarität.

„Wenn sich die fünf Anliegerkommunen nicht einigen, ist die Sache für mich erledigt“, sagte Bernhard Escher (CDU). Jörg Lutz (SDD), der sich der Stimme enthielt, verwies auf noch andere Projekte mit größerer Effektivität. Er befürchtete, dass sich durch die S-Bahn die Verbindungen von Kandern nach Lörrach verschlechtern könnten.

„Wenn dieser Zug jetzt abfährt, dann ist das Projekt auf lange Zeit nicht mehr finanzierbar“, betonte Landrätin Marion Dammann vor der Abstimmung. Das Interesse war groß. An die zehn Zuhörer verließen den Sitzungssaal nach diesem Tagesordnungspunkt.