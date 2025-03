Unsere Redaktion blickt zurück „Wir waren eine Haudegen-Mannschaft“

Der Schömberger Heiko Baier erinnert sich an seine Zeit mit den Turnern der TG in der Oberliga im Jahr 2005. Der 49-Jährige kann auf eine bewegte Turnkarriere zurückblicken, die bis in die 2. Bundesliga führte.