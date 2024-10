Notfallpraxis Albstadt: Resolution gegen die Schließung, Petition für den Erhalt

1 Krankenhaus in Albstadt: Die dort von der KVBW betriebene Notfallpraxis wird geschlossen. Foto: Kistner/Archiv

Der Kreistag stimmt für CDU-Resolution gegen die Schließung der ärztlichen Notfallpraxis in Albstadt. CDU-Kreisrat Bernhard Rewes betont, die Situation habe sich durch die Aufgabe von immer mehr Praxen wesentlich verschlechtert.









Einstimmig hat der Kreistag am Montagabend die Resolution der CDU-Fraktion gegen die Schließung der ärztlichen Notfallpraxis in Albstadt beschlossen. „Die Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung trifft uns alle schmerzhaft“, sagte Landrat Günther-Martin Pauli. Er habe einen Brief an das Sozialministerium in Stuttgart geschrieben und um Unterstützung gebeten, sagte er, aber Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) „sieht keinen Handlungsbedarf“.