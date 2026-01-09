Nina Warken kündigte Reformen an: Das sagte die Bundesministerin für Gesundheit in Lahr

Nina Warken sprach auf Einladung von Justizministerin Marion Gentges in Lahr über Herausforderungen im Gesundheitswesen.
Kurz nach 16.30 Uhr am Donnerstag betrat Nina Warken den Pflugsaal, flankiert von Marion Gentges und dem Bundestagsabgeordneten Yannick Bury, dahinter ein Mann mit Knopf im Ohr und wachem Blick. Gesichert wurde das CDU-Podiumsgespräch über „Medizin der Zukunft“ im mit rund 120 Besuchern gut gefüllten Saal außerdem von einem weiteren Security-Mann der Bundesministerin und zwei Polizisten des Lahrer Reviers. Vorne angekommen, schüttelte Warken die Hand von OB Markus Ibert, Europa-Park-Chef Roland Mack, Landrat Thorsten Erny, dem früheren CDU-Wahlkreisabgeordneten Peter Weiß und von Claudia Bauer-Rabe, der Vorstandsvorsitzenden des Ortenau-Klinikums.