Neue Ära nach 37 Jahren: Nächste Generation übernimmt im Villinger Hotel Rindenmühle

Generationswechsel im Hotel Rindenmühle in Villingen: Zwei Brüder übernehmen das Hotel und bringen Sterne-Erfahrung und jede Menge Zukunftsvisionen mit.
Idyllische Lage, familiäre Atmosphäre, Wellness, Tagungsräume und gehobene Küche – damit hat sich das Hotel Rindenmühle in den vergangenen fast vier Jahrzehnten einen Namen gemacht. In einer Zeit, in der viele Gastronomiebetriebe ums Überleben kämpfen, setzt die Rindenmühle nun ein Zeichen für Kontinuität: Martina und Martin Weißer übergeben den Betrieb an ihre beiden Söhne Michael und Dominik Weißer.