Mahnwache in Meßstetten: Bunte Kundgebung gegen „Bürgerdialog“ der AfD

Gegen den „Bürgerdialog“ der AfD hat am Samstag ein knapp 50-köpfiges Bündnis unter dem Motto „Unsere Zukunft ist bunt“ still demonstriert – aber mit eindeutigen Symbolen.
„Wir wollen hier vor Ort auf dem Heuberg ein Zeichen setzen und Präsenz zeigen“, hatte Peter Johannes Weiger, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Meßstetten, vor der Kundgebung gegen den AfD-Bürgerdialog angekündigt. Diese sollte bewusst friedlich vonstattengehen, keine „eskalative Stimmung“ erzeugen, wie Weiger angekündigt hatte.