Landtagswahl 2026: Die Wahl im Wahlkreis Villingen-Schwenningen

Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Villingen-Schwenningen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?
Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Villingen-Schwenningen ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Villingen-Schwenningen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.