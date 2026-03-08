Landtagswahl 2026: Die Wahl im Wahlkreis Rottweil

Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Rottweil vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Rottweil ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Rottweil abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Rottweil? Im Wahlkreis Rottweil treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Ali Zarabi für die SPD

Artur Eichin für die Grünen

Daniel Eggebrecht für die ÖDP

Daniel Hettich für die Linke

Daniel Karrais für die FDP

Emil Sänze für die AfD

Karl-Heinz Eith für das BSW

Marius Dettki für die Partei „Volt“

Matthias Schultz für die Partei „Werteunion“

Mike Kriegelstein für die Partei „Bündnis C“

Stefan Teufel für die CDU

Wer für den Wahlkreis Rottweil in den Landtag einzieht, vertritt dort:Aichhalden - Bösingen - Deißlingen - Dietingen - Dornhan - Dunningen - Epfendorf - Eschbronn - Fluorn-Winzeln - Hardt - Lauterbach - Oberndorf am Neckar - Rottweil - Schenkenzell - Schiltach - Schramberg - Sulz am Neckar - Villingendorf - Vöhringen - Wellendingen - Zimmern ob Rottweil

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Rottweil

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU im Wahlkreis Rottweil die meisten Stimmen (26,7 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Rottweil zusammen auf 52,7 Prozent.

Wer den Wahlkreis Rottweil bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Rottweil wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Stefan Teufel für die CDU

Daniel Karrais für die FDP

Emil Sänze für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Rottweil

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Rottweil lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 64,3 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).