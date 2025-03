Kreiskliniken finden Personal: Calwer Neurologie bekommt neuen Chefarzt

Mit der Berufung von Stefan Lauxmann möchte der Klinikverbund Südwest einen weiteren Meilenstein in der Weiterentwicklung der neurologischen Versorgung in den Landkreisen Calw und Böblingen setzen.

Zum 15. März wird Stephan Lauxmann neuer Chefarzt der Klinik für Neurologie am Krankenhaus Calw und übernimmt zudem die stellvertretende Leitung des Neurozentrums im Klinikverbund Südwest (KVSW). Mit seiner Spezialisierung im Bereich Epileptologie bringe er wichtige zusätzliche Expertise in den KVSW ein, schreibt der Verbund in einer Pressemitteilung.

Lauxmann ist zum neuen Chefarzt der Klinik für Neurologie am Krankenhaus Calw berufen worden und folgt damit Dennis Schlak nach, der die Klinik seit 2018 leitete und zum Jahreswechsel auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist.

„Mit Dr. Lauxmann gewinnen wir einen hervorragend ausgebildeten Neurologen, der mit seiner breiten Fachkompetenz in der Neurologie und der Schlaganfallversorgung sowie seiner Spezialisierung im Bereich der Epileptologie die neurologische Versorgung in Calw auf ein neues Niveau heben wird“, meint Alexander Schmidtke, Geschäftsführer des KVSW. „Zusätzlich stärkt er unser Team mit innovativen Ansätzen, die direkt den Patientinnen und Patienten zugutekommen.“

„Klare Stärkung der Gesundheitsversorgung“

Der Calwer Landrat und Aufsichtsratsvorsitzende des KVSW, Helmut Riegger, ergänzt: „Dr. Lauxmann wird nicht nur die Neurologie in Calw entscheidend weiterentwickeln, sondern auch wichtige Impulse für die gesamte neurologische Versorgung im Klinikverbund setzen. Sein Eintritt markiert eine klare Stärkung der Gesundheitsversorgung der ganzen Region.“

Mit dem Start von Lauxmann im KVSW gehe eine gezielte Erweiterung des neurologischen Teams in Calw einher. Diese personelle Stärkung ermögliche eine deutliche Weiterentwicklung der neurologischen Versorgung in der Region. Dazu gehören etwa der Ausbau der Schlaganfallversorgung, die Einführung von Langzeit-Video-EEG-Untersuchungen zur näheren artdiagnostischen Einordnung von Epilepsie-Syndromen und auch erweiterten Diagnostik zur Abklärung unklarer anfallsartiger Ereignisse.

Das führe insgesamt für die gesamte Region zu einer deutlich verbesserten Verfügbarkeit spezialisierter neurologischer Diagnostik. Entsprechend der Medizinkonzeption 2030 wird die Neurologie unter Leitung von Lauxmann von Calw nach Nagold verlagert werden, sobald dort die baulichen Voraussetzungen geschaffen sind.

Der Böblinger Landrat Roland Bernhard sagt mit Blick auf das entstehende Böblinger Flugfeldklinikum: „Zusätzlich zu seiner Tätigkeit in Calw wird Dr. Lauxmann als stellvertretender Leiter am Aufbau des geplanten Neurozentrums am zukünftigen Flugfeldklinikum in Böblingen mitwirken“. Das Neurozentrum, das die Fachbereiche Neurologie, Neurochirurgie und Neuroradiologie bündeln wird, stellt ein zentrales Projekt des Klinikverbunds Südwest im Rahmen der Medizinkonzeption 2030 dar und steht unter Leitung von Guy Arnold.

Lauxmann studierte von 2005 bis 2012 Medizin in Tübingen und am Rambam Health Care Center in Haifa, Israel, ergänzt durch mehrere Aufenthalte an Kliniken in Großbritannien. Nach seiner Facharztausbildung am Klinikum Tübingen war er dort seit 2021 in oberärztlicher Funktion in der Neurologie mit Schwerpunkt Epileptologie tätig.