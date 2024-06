Kommunalwahl in Horb

1 Bürgermeister Ralph Zimmermann und OB Peter Rosenberger (CDU) beim Studium der ersten Ergebnisse. Jetzt steht fest: Die Mehrheitsverhältnisse – so Rosenberger – bleiben gleich. Foto: Juergen Lueck

Die CDU holt acht Sitze – einen mehr als bisher. Die FD/FW verliert einen Sitz. Die AfD zieht mit vier Sitzen in den Gemeinderat ein.









Um 15.28 Uhr steht endlich das vorläufige Ergebnis der Gemeinderatswahl in Horb fest. Die CDU holt acht Sitze (plus eins), die FD/FW verliert einen Sitz und hat jetzt fünf Sitze. Danach kommt zum ersten Mal die AfD mit vier Sitzen als Fraktion in den Gemeinderat. Damit haben die Blauen soviel wie die SPD. Die Offene Grüne Liste verliert einen Sitz und damit ihren Fraktionsstatus – ebenso wie die BiM. Beide Listen haben nur noch zwei Sitze. Hermann Walz von der ULH behält seinen Sitz.