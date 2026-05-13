Jubiläum in Königsfeld: Wie Albert Schweitzer lebte und wirkte – Einblicke seit 25 Jahren

Gut 100 Jahre alt und einst Heimat der Familie des Nobelpreisträgers: Seit 25 Jahren beherbergt das Albert-Schweitzer-Haus in Königsfeld ein Forum für Information und Kommunikation.
Ein Museum im klassischen Sinne ist es nicht, dieses Albert-Schweitzer-Haus in Königsfeld. Das betont Wolfgang Schaible, Vorsitzender des Historischen Vereins, der die Begegnungsstätte mit Ausstellung führt und die inhaltliche und organisatorische Arbeit leistet. Stattdessen ist es das Forum für Information und Kommunikation, das hier am Wochenende sein 25-jähriges Bestehen feiert.